¿Se cumple temor de Cazzu? No quería que su bebé se pareciera al papá y así reacciona Nodal

Video Nodal y Cazzu muestran por primera vez el rostro de su bebé

Christian Nodal y Cazzu revelaron fotos de su hija Inti en las que por primera vez se le ve el rostro a la niña de 5 meses de vida.

La pareja eligió el pasado Día de San Valentín para presentar a su hija desatando en redes un debate entre algunos usuarios: ¿a quién se parece más?

Estas son las reveladoras fotos que Christian Nodal compartió dejando ver por primera vez el rostro de su hija Inti junto a Cazzu. Imagen Christian Nodal/Instagram

Los temores de Cazzu sobre el parecido de su hija con su papá

Algunos en redes sociales comenzaron a compartir imágenes de cuando Nodal era niño y las fotos sirvieron para que se comparara el parecido que, según ellos, tiene con su hija. Hay quienes aseguran que son casi idénticos en el rostro.

Hay quienes aseguran que Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu, se parece más a él. Imagen Cazzu/Instagram y Christian Nodal/Instagram



El debate se avivó luego de que Nodal sacó a relucir en su cuenta de Instagram un video que fue grabado hace tiempo en el que Cazzu expresó el temor que tenía de que su bebé se pareciera al papá.

" Si mi hijo sale con la cara de su padre, yo lo tuve que tener acá (en el vientre), así 9 meses, que dale que no sé qué, lo tuve que parir, no, no, no no acepto, es injusto, me niego", dijo entre risas.

En este video, replicado por Christian Nodal desde la cuenta @CazzuGlobal, la cantante expresó que se "negaba" a aceptar que su bebé se pareciera al padre. Imagen CazzuGlobal/Instagram



El material habría sido grabado en 2021. Por aquel entonces ella aún no estaba embarazada de Nodal ni tampoco mantenía con él el romance que iniciaron en 2022.

Sin embargo, el cantante aprovechó para exponerla y lo replicó desde la cuenta de fans @CazzuGlobal.

Al compartir el video, el sonorense aprovechó para reaccionar ante los miedos que desde entonces tenía su pareja ante el posible parecido de su bebé con el padre.

"Lo siento, mami", escribió Nodal sobre el video en el que aparece su pareja y agregó un emoticono de la carita con corazones y otro de la carita mandando un beso.

Con un "lo siento, mami", Nodal reaccionó a los temores que tenía Cazzu. Imagen Christian Nodal/Instagram



Inti nació en septiembre de 2023. Desde entonces, la pareja había decidido mantener reservada la identidad de la criatura y siempre cuidaban que el rostro no se le viera en las fotos que compartían.

Sin embargo, eso cambió desde el pasado Día de San Valentín y ahora los fans de Cazzu y Nodal por fin pueden dilucidar a quién se parece más.