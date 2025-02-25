Christian Nodal

Nodal hace drástico cambio en su vida y su madre lo respalda: "Es una fecha muy especial"

Christian Nodal hizo un importante anuncio ante los medios de comunicación y su madre, Cristy Nodal, lo acompañó en el evento.

Por:
Ashbya Meré.
Video Nodal sorprende a otra mujer mientras Ángela Aguilar estaba sin él a millas de distancia

Christian Nodal anunció la importante decisión que tomó y que su madre, Cristy Nodal, apoya. El esposo de Ángela Aguilar organizó un encuentro con los medios de comunicación en México este 25 de febrero para hacerlo oficial.

El cantante decidió regresar a sus inicios y le informó a la prensa el cambio que hizo en su carrera, pues volverá a trabajar con Alex Jiménez, publirrelacionista que lo ayudó a saltar a la fama cuando apenas comenzaba.

"Hoy es una fecha muy especial porque como lo comenta Alex, cuando comencé mi carrera viví momentos increíbles con él y forjamos una gran amistad", dijo a la prensa, reportó el periodista Edén Dorantes.

Nodal aseguró que esto abrirá una brecha para volver tener contacto cercano con los medios.

"Queremos abrirles las puertas otra vez para estar bien conectados (…) Este acercamiento que tenemos quiero que lo sientan de corazón, cuenten conmigo", dijo el esposo de Ángela Aguilar.

Cristy Aguilar, quien es la mánager de su hijo, se mostró agradecida por volver a trabajar con Jiménez.

"Gracias por seguir acompañando a Christian y creo que esta tercia de la que empezamos desde que estaba Christian de 16, 17 años donde aprendí como mánager a darle importancia a los medios de comunicación".

"Christian es, malo que lo diga porque a parte de mánager soy mamá, pero es un gran artista y aquí estamos para todos ustedes", finalizó.

En los últimos años en los que Christian Nodal estuvo envuelto en polémicas por sus mediáticos romances con Belinda y Cazzu, se mantuvo alejado de la prensa. Sin embargo, ahora que está casado con Ángela Aguilar y a punto de iniciar una gira por el lanzamiento de su disco 'Pal Cora Ep. 2', el cantante desea volver a tener la cercanía con los medios que tenía en sus inicios.


