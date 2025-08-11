Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, admitió ante la prensa mexicana que no está de acuerdo con la cantidad que Christian Nodal aporta para la manutención de su hija Inti, ya que, asegura, “los gastos son elevados”.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, expresó este lunes 11 de agosto con relación a la pensión alimenticia que recibe para Inti.

¿Cuánto dinero le estaría dando Nodal a Cazzu para la manutención de inti?

Aunque Cazzu no dio más detalles sobre la manutención de su hija ni mucho menos ventiló la cantidad que estaría recibiendo del esposo de Ángela Aguilar, el 22 de julio de 2024, el Diario de Nueva York publicó que la intérprete argentina le habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención para Inti”.

Sin embargo, al intérprete de ‘Kbrón y Medio’ le habría parecido “exagerada la cantidad solicitada”, por lo cual su equipo legal habría apelado y ganado la disputa, logrando reducir la cantidad a 7 mil dólares mensuales.

Cazzu tuvo que mudarse porque “no podía seguir pagando” renta

En el podcast de Héctor Elí, Cazzu ventiló que hace poco tuvo que mudarse de casa porque “no podía seguir pagando” el lugar en el que vivía con su hija Inti.

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, declaró el 30 de julio.

Sus declaraciones dieron pie a especulaciones sobre el supuesto rancho que Nodal le habría dejado a ella y a su hija como parte de un acuerdo millonario luego de su ruptura.