¿Cazzu no quiere que su hija con Nodal sea mexicana? Esta sería la razón

Cazzu estaría negada a que Inti reciba la nacionalidad mexicana, algo que por derecho le corresponde al ser hija de Christian Nodal.

Ashbya Meré.
Christian Nodal y Cazzu podrían enfrentar su primer problema por Inti. Según reportes, la rapera se estaría negando a que su hija obtenga la nacionalidad mexicana que por derecho le corresponde al ser hija del cantautor.

De acuerdo con información de 'Chisme No Like', amigas cercanas a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la argentina, ventilaron que no quiere que la niña "sea mexicana".

"Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina", declaró Javier Ceriani en la emisión del 16 de julio.

El presentador agregó que la argentina "no quiere que su hija tenga el pasaporte mexicano".

Según las leyes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, "quienes nazcan en el extranjero, hijo/a de padres mexicanos, ambos nacidos en territorio nacional, o de padre o madre mexicanos nacidos en territorio nacional" tienen derecho a la nacionalidad mexicana, por lo cual Inti podría ser registrada en la Embajada de México en Argentina, pero ambos padres deberán estar presentes.

Inti, la hija de Nodal y Cazzu.
Inti, la hija de Nodal y Cazzu.
Imagen Christian Nodal/Instagram, Cazzu/Instagram

Critican a Nodal por pasar más tiempo con su perrito que con su hija

Christian ha estado muy bien acompañado en su gira por Europa, primero por su novia Ángela Aguilar y más tarde porque su familia llegó a unírsele.
Sin embargo, el 1 de julio sorprendió al presentar al nuevo integrante de su familia, un cachorrito llamado Chichi. Desde entonces se ha mostrado entusiasmado y muy cariñoso junto al perrito de raza cocker spaniel.

"No sabes, es un alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito", comentó en el programa digital 'La KW'.

"Tenía un montón sin tener mascotas... Yo creo que esa compañía es (bonita), porque es un compañero que no te juzga, ni sabe quién eres, nomás te ama", sentenció.

Esto ha provocado que el cantante reciba críticas en redes sociales, pues hay quienes consideran que pasa más tiempo con Chichi que con Inti.

Christian Nodal presume a su perro en Instagram
Christian Nodal presume a su perro en Instagram
Imagen Instagram @nodal
CazzuChristian NodalMéxicoArgentinaHijos de famososCelebridadesFamosos

