Christian Nodal Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’ El cantante sorprendió al compartir su sentir en medio de una delicada situación que atraviesa México. Semanas atrás él y su esposa vivieron un fuerte momento cuando presenciaron un ataque armado.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Las imágenes de Ángela Aguilar y Nodal tras ser “rescatados” de tiroteo en Zacatecas

Christian Nodal compartió un sensible mensaje a días de que, junto a su esposa Ángela Aguilar, fuera “rescatado” en medio de un ataque armado cerca de una propiedad de Pepe Aguilar, en Zacatecas, México.

La tarde de este 22 de febrero, el sonorense recurrió a su canal de difusión en Instagram para enviar una misiva en la que manifestó su sentir.

PUBLICIDAD

Lo hizo a horas de que comenzara en diversos estados de la República Mexicana una ola de violencia tras el operativo en contra de Nemesio Rubén Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que presumiblemente habría muerto.

“Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho, por favor”, escribió.

Nodal compartió este mensaje con sus seguidores. Imagen Christian Nodal/Instagram

Nodal y Ángela quedaron en medio de un ataque armado

El pasado jueves 12 de febrero, Christian Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento entre autoridades mexicanas y criminales.

Así lo confirmó Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas, quien puntualizó que un “grupo delictivo” arremetió contra agentes.

“Les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera, les tocó ver cómo se dio esta agresión”, indicó en entrevista a ‘Ventaneando’.

Al notar lo que ocurría, la pareja optó por “refugiarse” en la casa de Pepe Aguilar, quien no se encontraba ahí, sino en la Ciudad de México.

“Posteriormente, ya controlada la situación, se apoya a evacuarlos y se llevan a aeropuerto”, afirmó el mandatario. “No se encuentran lesionados ni nada”.

El martes 17, el reportero Carlos Jiménez difundió un video del “rescate” de los esposos, que fueron resguardados por uniformados previo a que abordaran su jet.

Hasta el momento, Nodal y Ángela no se han pronunciado al respecto de lo que vivieron aquel día, pero han seguido con su agenda de trabajo.