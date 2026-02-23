Christian Nodal

Nodal se pronuncia a días de tiroteo y en medio de ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

El cantante sorprendió al compartir su sentir en medio de una delicada situación que atraviesa México. Semanas atrás él y su esposa vivieron un fuerte momento cuando presenciaron un ataque armado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Las imágenes de Ángela Aguilar y Nodal tras ser “rescatados” de tiroteo en Zacatecas

Christian Nodal compartió un sensible mensaje a días de que, junto a su esposa Ángela Aguilar, fuera “rescatado” en medio de un ataque armado cerca de una propiedad de Pepe Aguilar, en Zacatecas, México.

La tarde de este 22 de febrero, el sonorense recurrió a su canal de difusión en Instagram para enviar una misiva en la que manifestó su sentir.

PUBLICIDAD

Lo hizo a horas de que comenzara en diversos estados de la República Mexicana una ola de violencia tras el operativo en contra de Nemesio Rubén Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que presumiblemente habría muerto.

“Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho, por favor”, escribió.

Nodal compartió este mensaje con sus seguidores.
Nodal compartió este mensaje con sus seguidores.
Imagen Christian Nodal/Instagram

Más sobre Christian Nodal

Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años
2 mins

Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años

Univision Famosos
Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho
3 mins

Revelan video del “rescate” de Ángela Aguilar y Nodal tras ataque armado cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”
3 mins

Ángela Aguilar y Nodal sí quedaron en medio del fuego cruzado en ataque: aclaran si ella quedó “en shock”

Univision Famosos
Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho
1 mins

Pepe Aguilar, sus hijos y Nodal son reconocidos por el ejército mexicano tras operativo cerca de su rancho

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal habrían sido resguardados cuando sucedió el operativo en Zacatecas

Univision Famosos
Renuncia de abogados de Nodal habría provocado ruptura entre él y sus padres, reportan
2 mins

Renuncia de abogados de Nodal habría provocado ruptura entre él y sus padres, reportan

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar mandan regalo a Nadia Ferreira por embarazo con Marc Anthony: ella lo presume

Univision Famosos
Ángela Aguilar y violinista de Nodal frente a frente tras polémica: así se reencontraron
3 mins

Ángela Aguilar y violinista de Nodal frente a frente tras polémica: así se reencontraron

Univision Famosos
Cazzu en polémica por supuestamente dar mate a su hija Inti: "Es una bebida peligrosa"
3 mins

Cazzu en polémica por supuestamente dar mate a su hija Inti: "Es una bebida peligrosa"

Univision Famosos
Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante
2 mins

Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante

Univision Famosos

Nodal y Ángela quedaron en medio de un ataque armado

El pasado jueves 12 de febrero, Christian Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento entre autoridades mexicanas y criminales.

Así lo confirmó Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Zacatecas, quien puntualizó que un “grupo delictivo” arremetió contra agentes.

“Les tocó que, justamente cuando iban saliendo del rancho Ángela y Christian, la familia Aguilar, sobre la carretera, les tocó ver cómo se dio esta agresión”, indicó en entrevista a ‘Ventaneando’.

Al notar lo que ocurría, la pareja optó por “refugiarse” en la casa de Pepe Aguilar, quien no se encontraba ahí, sino en la Ciudad de México.

“Posteriormente, ya controlada la situación, se apoya a evacuarlos y se llevan a aeropuerto”, afirmó el mandatario. “No se encuentran lesionados ni nada”.

El martes 17, el reportero Carlos Jiménez difundió un video del “rescate” de los esposos, que fueron resguardados por uniformados previo a que abordaran su jet.

Hasta el momento, Nodal y Ángela no se han pronunciado al respecto de lo que vivieron aquel día, pero han seguido con su agenda de trabajo.

Video Ataque en México: No fue a Ángela Aguilar ni Christian Nodal, fue a Policía Estatal
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarPepe AguilarFamososCelebridadesPolémicaPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX