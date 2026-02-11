univision famosos Renuncia de abogados de Nodal habría provocado ruptura entre él y sus padres, reportan Recientemente tres de los abogados de Nodal renunciaron a su defensa, pero seguirán representando a los padres del cantante. Esto habría provocado una ruptura familiar, según reportan.



El equipo legal que defendía a Christian Nodal en la demanda que enfrenta con la disquera Universal Music renunció, a sí se dio a conocer a principios de febrero.

De acuerdo con información del programa 'Ventaneando', los abogados Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra presentaron su separación del caso. Sin embargo, seguirán defendiendo a los padres del cantante.

Tras darse a conocer la renuncia, se ha especulado que esta decisión podría ser parte de una estrategia "para dividir expedientes o ajustar tiempos procesales", reporta el show. Sin embargo, también podría deberse a una "crisis total en el caso", según cuestionó el periodista Lucho Borrego de ¡Siéntese Quien Pueda!

Renuncia de abogados habría provocado ruptura entre Nodal y sus padres

De acuerdo con la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic', la renuncia de los abogados habría provocado un problema familiar entre Nodal y sus padres.

Según narra en una publicación con fecha del 10 de febrero, el cantante y sus padres están distanciados.

"Me dicen que Nodal y sus papás tenían cinco abogados, de los cuales tres eran de Guadalajara (los que renunciaron) contratados por los papás pagados por Nodal, y otros dos equipos de abogados que uno es Rauda, quien da la cara siempre, y otros llamados Ramos Millán, esta familia de abogados son muy amigos de Ángela Aguilar (según me dicen) y son con los que Nodal se queda para su defensa", se lee en la publicación.

De acuerdo con la explicación de 'Chamonic', tras la audiencia de noviembre donde Christian informó que no lo vincularon a proceso y que Universal apeló la decisión del juez para irse a una segunda instancia, " Nodal solo autorizó a Ramos Millán y Rauda, deja fuera a los tres abogados del papá y estos se enteran y molestos fueron a la fiscalía y se revocaron en el caso de Nodal".

"Deseamos manifestar que en este acto nos revocamos en cuanto a seguir con la defensa del investigado Christian de Jesús González Nodal, solo subsistiendo como defensores particulares de los investigados Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas, lo anterior por así convenir a nuestros intereses profesionales", explican los abogados en el documento entregado al juez, al cual tuvo acceso 'Chamonic'.

Según la información de la 'influencer', esto causó tensión entre Christian y su padre, pues el cantante le habría pedido a su papá que despidiera a los abogados, pero éste se habría negado provocando una separación entre ellos.