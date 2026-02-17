Cazzu

Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años

La cantante argentina compartió una nueva fotografía de su pequeña hija, quien en septiembre pasado celebró su segundo cumpleaños.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años

Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, se convirtió en princesa de Disney. La cantante argentina compartió una nueva fotografía de su pequeña, quien en septiembre pasado celebró su cumpleaños número dos.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Con Otra’ dio un pequeño vistazo de su vida como mamá de Inti, a quien mostró muy entretenida en la cocina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la imagen, Inti estaba muy entretenida con su comida. Incluso, se le puede ver con una cuchara en la mano y con la otra manipulando el misterioso contenido de su plato.

En la fotografía también se puede ver a Inti lucir un disfraz de ‘Elsa’, la princesa protagonista de ‘Frozen’ que termina convirtiéndose en la ‘Reina de las Nieves’ del pueblo ficticio ‘Aredelle’.

Inti se convierte en princesa de Disney.
Inti se convierte en princesa de Disney.
Imagen Cazzu / Instagram

Más sobre Cazzu

El costoso look de Cazzu con Bad Bunny: los detalles del vestido y tacones tendencia
0:54

El costoso look de Cazzu con Bad Bunny: los detalles del vestido y tacones tendencia

Univision Famosos
Bad Bunny y su ex Cazzu se reencuentran: la invita a su concierto y esto fue lo que pasó
3 mins

Bad Bunny y su ex Cazzu se reencuentran: la invita a su concierto y esto fue lo que pasó

Univision Famosos
Vinculan a Cazzu con su bailarín y la supuesta ex reacciona tras rumores de infidelidad
1:00

Vinculan a Cazzu con su bailarín y la supuesta ex reacciona tras rumores de infidelidad

Univision Famosos
Cazzu habla de la “gente rata” en su vida y cómo la enfrentó: su respuesta sorprende
0:38

Cazzu habla de la “gente rata” en su vida y cómo la enfrentó: su respuesta sorprende

Univision Famosos
¡Lo impensable! Ángela Aguilar aún sigue a Cazzu y esta es la prueba
0:50

¡Lo impensable! Ángela Aguilar aún sigue a Cazzu y esta es la prueba

Univision Famosos
Supuesto guardaespaldas de Cazzu toma drástica decisión tras ser vinculado en romance con ella
0:49

Supuesto guardaespaldas de Cazzu toma drástica decisión tras ser vinculado en romance con ella

Univision Famosos
¿Nodal extraña a su hija Inti?: amigo de Ángela Aguilar revela cómo lo ha visto
2 mins

¿Nodal extraña a su hija Inti?: amigo de Ángela Aguilar revela cómo lo ha visto

Univision Famosos
Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años
1:00

Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años

Univision Famosos
¿Cazzu estrena romance?: hombre cercano a la cantante levanta sospechas por hacerse el mismo tatuaje que ella
1 mins

¿Cazzu estrena romance?: hombre cercano a la cantante levanta sospechas por hacerse el mismo tatuaje que ella

Univision Famosos
Cazzu en polémica por supuestamente dar mate a su hija Inti: "Es una bebida peligrosa"
3 mins

Cazzu en polémica por supuestamente dar mate a su hija Inti: "Es una bebida peligrosa"

Univision Famosos


Para complementar su atuendo, la pequeña usó una trenza postiza de pelo rubio platinado, así como un prendedor en forma de copo de nieve. Mientras que sobre su traje, utilizó un mandil, posiblemente, para evitar ensuciar su atuendo de princesa.

Si bien Cazzu no agregó ninguna descripción en su publicación, la fotografía por sí sola muestra lo grande que luce la también hija de Nodal.

La publicación de Cazzu aparece tan solo horas después de compartir escenario con Bad Bunny en el Estadio Monumental de Argentina.

Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron en fin de su relación, los cantantes se encuentran en disputa por la manutención y bienestar de su única hija.

En diciembre de 2025, el programa ‘Ventaneando’ reportó que el sonorense presuntamente había demandado a su ex debido al tema relacionado con la manutención de su hija.

Según lo que se explicó en la emisión, el esposo de Ángela Aguilar entabló el proceso legal en “un juzgado familiar de Jalisco”, en México, ante el cual él “comparece en ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hija”.

PUBLICIDAD

En su demanda, Nodal afirmaría que “ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos (unos 700 mil dólares) a la madre de su hija en un lapso de 13 meses”.

Asimismo, se destaca que los presuntos pagos entregados “por conducto de terceros” fueron en efectivo “pues ella sólo accedía a recibirlo así en su natal Argentina”.

Aunque Cazzu no respondió públicamente a la versión de la demanda, en agosto pasado manifestó que no consideraba adecuada la pensión que su ex proporcionaba para Inti.

Relacionados:
CazzuChristian NodalInti González CazzuchelliHijos de famososPLN 26Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX