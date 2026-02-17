Cazzu Hija de Cazzu y Nodal se convierte en princesa: así de grande luce Inti a sus 2 años La cantante argentina compartió una nueva fotografía de su pequeña hija, quien en septiembre pasado celebró su segundo cumpleaños.



Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, se convirtió en princesa de Disney. La cantante argentina compartió una nueva fotografía de su pequeña, quien en septiembre pasado celebró su cumpleaños número dos.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Con Otra’ dio un pequeño vistazo de su vida como mamá de Inti, a quien mostró muy entretenida en la cocina.

De acuerdo con la imagen, Inti estaba muy entretenida con su comida. Incluso, se le puede ver con una cuchara en la mano y con la otra manipulando el misterioso contenido de su plato.

En la fotografía también se puede ver a Inti lucir un disfraz de ‘Elsa’, la princesa protagonista de ‘Frozen’ que termina convirtiéndose en la ‘Reina de las Nieves’ del pueblo ficticio ‘Aredelle’.

Inti se convierte en princesa de Disney. Imagen Cazzu / Instagram



Para complementar su atuendo, la pequeña usó una trenza postiza de pelo rubio platinado, así como un prendedor en forma de copo de nieve. Mientras que sobre su traje, utilizó un mandil, posiblemente, para evitar ensuciar su atuendo de princesa.

Si bien Cazzu no agregó ninguna descripción en su publicación, la fotografía por sí sola muestra lo grande que luce la también hija de Nodal.

La publicación de Cazzu aparece tan solo horas después de compartir escenario con Bad Bunny en el Estadio Monumental de Argentina.

Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron en fin de su relación, los cantantes se encuentran en disputa por la manutención y bienestar de su única hija.

En diciembre de 2025, el programa ‘Ventaneando’ reportó que el sonorense presuntamente había demandado a su ex debido al tema relacionado con la manutención de su hija.

Según lo que se explicó en la emisión, el esposo de Ángela Aguilar entabló el proceso legal en “un juzgado familiar de Jalisco”, en México, ante el cual él “comparece en ejercicio de la patria potestad y representación de su menor hija”.

En su demanda, Nodal afirmaría que “ha aportado más de 12 millones de pesos mexicanos (unos 700 mil dólares) a la madre de su hija en un lapso de 13 meses”.

Asimismo, se destaca que los presuntos pagos entregados “por conducto de terceros” fueron en efectivo “pues ella sólo accedía a recibirlo así en su natal Argentina”.