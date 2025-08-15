Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición

Video Nodal por fin da fechas y detalles de lo que pasó con Cazzu y Ángela: cronología del escándalo

Cazzu lanzó un fuerte mensaje a horas de que saliera a la luz la entrevista en la que su ex, Christian Nodal, explicó lo que, según él, paso en su separación y la relación que inició con Ángela Aguilar.

La tarde de este 14 de agosto, la argentina recurrió a sus historias de Instagram para publicar una imagen en la que se lee:

“El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”.

Dichas frases corresponden a la letra de su canción ‘Engreído’, la cual interpreta a dueto con Elena Rose y que lanzaron el pasado abril.

En dicho sencillo, también se puede escuchar: “Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera”.

Otras de las oraciones son: “Y no aprendiste que los hombres hablan mucho de honor y de hombría”; “Si te preguntan, contarás tu versión echándole tierra a mi nombre” y “Tu ego es tu mayor castigo”.

Cazzu publicó esta Historia en Instagram a horas de que Christian Nodal hablara de su relación y separación. Imagen Cazzu/Instagram

Nodal afirma que Cazzu le pidió buscarse a “alguien más”

La noche del 13 de agosto, finalmente la periodista Adela Micha publicó el video de la larga conversación que sostuvo con Christian Nodal.

Durante su plática, el sonorense aseguró que, en los últimos “cinco meses” de su romance con Cazzu, “ya habían terminado seis veces antes”, rompiendo definitivamente “el 8 de mayo” de 2024.

Además, afirmó que la intérprete de ‘Mucha data’ le habría extendido la posibilidad de que entablara un amorío.

“Una de las sugerencias era como: ‘Pues, yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer y, mientras yo no me entere, todo va a estar bien’”, declaró.

El cantautor de aseveró que, con dicha petición, la artista, con quien comparte a su hija Inti, le “rompió el corazón” pues él “de verdad quería que funcionara” lo suyo.

“Se acabó la química, éramos como ‘roomies’, éramos amigos, muy muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión, de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, argumentó.

Por todo ello, indicó, “no pensé” que la lastimaría “enamorándome” de Ángela Aguilar, con quien comenzó su idilio el 14 de mayo, sólo 6 días después de separarse de la trapera.