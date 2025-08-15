Cazzu lanza duro mensaje tras ser acusada por Nodal de “romperle el corazón” con petición
La argentina compartió un mensaje a horas de que saliera a la luz la entrevista en la que su ex, Christian Nodal, hizo afirmaciones sobre su relación y separación, como que supuestamente ella le pidió que se buscara "otra mujer".
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Cazzu lanzó un fuerte mensaje a horas de que saliera a la luz la entrevista en la que su ex, Christian Nodal, explicó lo que, según él, paso en su separación y la relación que inició con Ángela Aguilar.
La tarde de este 14 de agosto, la argentina recurrió a sus historias de Instagram para publicar una imagen en la que se lee:
“El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”.
Dichas frases corresponden a la letra de su canción ‘Engreído’, la cual interpreta a dueto con Elena Rose y que lanzaron el pasado abril.
En dicho sencillo, también se puede escuchar: “Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera”.
Otras de las oraciones son: “Y no aprendiste que los hombres hablan mucho de honor y de hombría”; “Si te preguntan, contarás tu versión echándole tierra a mi nombre” y “Tu ego es tu mayor castigo”.
Nodal afirma que Cazzu le pidió buscarse a “alguien más”
La noche del 13 de agosto, finalmente la periodista Adela Micha publicó el video de la larga conversación que sostuvo con Christian Nodal.
Durante su plática, el sonorense aseguró que, en los últimos “cinco meses” de su romance con Cazzu, “ya habían terminado seis veces antes”, rompiendo definitivamente “el 8 de mayo” de 2024.
Además, afirmó que la intérprete de ‘Mucha data’ le habría extendido la posibilidad de que entablara un amorío.
“Una de las sugerencias era como: ‘Pues, yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer y, mientras yo no me entere, todo va a estar bien’”, declaró.
El cantautor de aseveró que, con dicha petición, la artista, con quien comparte a su hija Inti, le “rompió el corazón” pues él “de verdad quería que funcionara” lo suyo.
“Se acabó la química, éramos como ‘roomies’, éramos amigos, muy muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión, de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, argumentó.
Por todo ello, indicó, “no pensé” que la lastimaría “enamorándome” de Ángela Aguilar, con quien comenzó su idilio el 14 de mayo, sólo 6 días después de separarse de la trapera.
Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado directamente para confirmar o desmentir lo que Nodal sostuvo que supuestamente ocurrió entre ellos.