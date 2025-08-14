Christian Nodal

Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal

El cantante habría reaccionado "furioso" al enterarse que su hija estaba en Roma con Christian Nodal. Según reportes del presentador Javier Ceriani, Pepe Aguilar buscaba “desesperado” a Ángela Aguilar porque "no contestaba" sus llamadas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video “Se puso bravo”: Nodal detalla reacción de Pepe Aguilar tras conocer que andaba con Ángela

Pepe Aguilar habría reaccionado “furioso” al enterarse que Ángela Aguilar estaba en Roma con Christian Nodal.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, el cantante habría omitido algunos detalles sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar y el presunto enojo de su suegro en su entrevista con Adela Micha.

PUBLICIDAD

“Te casaste con ella sin avisarle a su papá, pero no solo eso… porque no se lo contaste a Adela (…) lo que no sabe nadie, solo lo sé yo, es que Pepe estaba llamando al equipo de Nodal desesperadamente para decirle ‘donde p***s está mi hija’”, declaró en su show de YouTube este 14 de agosto.

“No solo no le avisaste sino que el tipo estaba enojado llamando todos los días a Roma para que le devolvieran a su nena”, agregó.

Más sobre Christian Nodal

¿Cazzu rompió pacto con Nodal? Él revela cómo se comunica con ella tras polémicas declaraciones
2 mins

¿Cazzu rompió pacto con Nodal? Él revela cómo se comunica con ella tras polémicas declaraciones

Univision Famosos
Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?
2 mins

Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?

Univision Famosos
Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?
3 mins

Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

Univision Famosos
Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia
3 mins

Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia

Univision Famosos
¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa
1 mins

¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa

Univision Famosos
Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”
2 mins

Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”

Univision Famosos
Cazzu presume talento de Inti y no es para cantar: ¿se lo heredó a Nodal?
2 mins

Cazzu presume talento de Inti y no es para cantar: ¿se lo heredó a Nodal?

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)

Univision Famosos
Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe
2 mins

Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe

Univision Famosos
¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica
0:55

¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica

Univision Famosos

De acuerdo con el argentino, Pepe habría intentado ponerse en contacto con Ángela Aguilar desde Japón sin éxito, lo que supuestamente lo habría molestado más.

“Desde Japón estaba llamando Pepe Aguilar porque su hija estaba desaparecida. Ella se casó en estado de desaparición familiar”, insistió.

“Pepe Aguilar insultaba al equipo de Nodal diciendo: ‘Soy Pepe Aguilar, donde p***s está mi hija, devuélvanmela’. No solo no sabía del casamiento, estaba furioso de la desaparición porque su hija no le contestaba”, subrayó.

Acercarse a Pepe Aguilar “no fue fácil”

Christian Nodal reconoció ante Adela Micha que sus primeros acercamientos con el padre de Ángela Aguilar no fueron fáciles. Incluso, destacó que estaba “muy asustado”.

“A mí me tocó hablar con él la primera vez donde no éramos ni novios todavía. Apenas estaba pidiendo el permiso (…) Le fue duro, pero al final terminó aceptando”, recordó.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ no quiso entrar en detalles, pero reveló que las cosas con Pepe Aguilar se complicaron cuando supo de su boda con Ángela en Roma.

PUBLICIDAD

“Se puso bravo el jefe. Porque cuando nos casamos en Roma… no, yo no le avisé al suegro ni nada. (Ella) tampoco”, dijo, detallando que fue su suegra, Aneliz, quien tuvo que intervenir para que su relación mejorara.

“Mi suegra de verdad que ayudó. Sí (ella fue) parte clave”, sentenció.


Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarPepe AguilarEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD