Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal

Pepe Aguilar habría reaccionado “furioso” al enterarse que Ángela Aguilar estaba en Roma con Christian Nodal.

Según reportes del presentador Javier Ceriani, el cantante habría omitido algunos detalles sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar y el presunto enojo de su suegro en su entrevista con Adela Micha.

“Te casaste con ella sin avisarle a su papá, pero no solo eso… porque no se lo contaste a Adela (…) lo que no sabe nadie, solo lo sé yo, es que Pepe estaba llamando al equipo de Nodal desesperadamente para decirle ‘donde p***s está mi hija’”, declaró en su show de YouTube este 14 de agosto.

“No solo no le avisaste sino que el tipo estaba enojado llamando todos los días a Roma para que le devolvieran a su nena”, agregó.

De acuerdo con el argentino, Pepe habría intentado ponerse en contacto con Ángela Aguilar desde Japón sin éxito, lo que supuestamente lo habría molestado más.

“Desde Japón estaba llamando Pepe Aguilar porque su hija estaba desaparecida. Ella se casó en estado de desaparición familiar”, insistió.

“Pepe Aguilar insultaba al equipo de Nodal diciendo: ‘Soy Pepe Aguilar, donde p***s está mi hija, devuélvanmela’. No solo no sabía del casamiento, estaba furioso de la desaparición porque su hija no le contestaba”, subrayó.

Acercarse a Pepe Aguilar “no fue fácil”

Christian Nodal reconoció ante Adela Micha que sus primeros acercamientos con el padre de Ángela Aguilar no fueron fáciles. Incluso, destacó que estaba “muy asustado”.

“A mí me tocó hablar con él la primera vez donde no éramos ni novios todavía. Apenas estaba pidiendo el permiso (…) Le fue duro, pero al final terminó aceptando”, recordó.

El intérprete de ‘Adiós Amor’ no quiso entrar en detalles, pero reveló que las cosas con Pepe Aguilar se complicaron cuando supo de su boda con Ángela en Roma.

“Se puso bravo el jefe. Porque cuando nos casamos en Roma… no, yo no le avisé al suegro ni nada. (Ella) tampoco”, dijo, detallando que fue su suegra, Aneliz, quien tuvo que intervenir para que su relación mejorara.

“Mi suegra de verdad que ayudó. Sí (ella fue) parte clave”, sentenció.