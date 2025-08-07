Ángela Aguilar admite que Pepe la protege: dice que la cuidó cuando ella “no quería seguir”

Video Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Ángela Aguilar admitió que cuenta con la protección de Pepe Aguilar desde que empezó a dar sus primeros pasos tanto en la vida como en la industria musical.

La cantante compartió un amoroso mensaje para su padre con motivo de su cumpleaños 57. En su publicación, la esposa de Christian Nodal resaltó el apoyo y cariño que el cantante siempre le ha dado aun cuando ella ha estado a punto de rendirse.

“Feliz cumpleaños, papá. Para mí, tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía, el que me cuidó cuando yo pensaba que podía sola, mi guía, aunque a veces no quería seguir”, escribió.

“Me diste todo: amor, estructura, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo, nunca dejé de sentirlo. Porque tú, sin pedir nada a cambio, siempre estuviste ahí, siempre me diste todo”, agregó.

En esta misma publicación, Ángela Aguilar se dijo afortunada de ser su hija, pero sobre todo, de seguir teniéndolo cerca a pesar de haber comenzado una nueva vida al lado del intérprete de ‘Cazzualidades’.

“Firme. Paciente. Incondicional. Soy tan afortunada de ser tu hija… y más aún de seguir teniéndote cerca y poder seguir aprendiéndote”, dijo.

La intérprete de ‘El Equivocado’ concluyó su mensaje con un sincero agradecimiento a su padre, destacando que todo lo que es, es gracias a él.

“Gracias por tanto, por todo, por siempre. Te amo con todo lo que soy. Y todo lo que soy, es por todo lo que tú me enseñaste”, sentenció.

La cantante acompañó esta publicación de un video donde aparece junto a Pepe Aguilar sobre el escenario, además de un clip en donde se les ve pasear tomados de la mano cuando ella aun era una niña.

Antes de estas imágenes, Ángela Aguilar había compartido una fotografía donde aparece escuchando ‘Cuídamela Bien’, tema que según sus seguidores habría sido escrita como un mensaje para Nodal. Sin embargo, e sta publicación fue eliminada por la cantante minutos después.