Ángela Aguilar

Ángela Aguilar admite que Pepe la protege: dice que la cuidó cuando ella “no quería seguir”

La cantante habló del impacto que ha tenido su padre tanto en su vida personal como en la profesional. “Siempre fuiste hogar”, reconoció la esposa de Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Ángela Aguilar admitió que cuenta con la protección de Pepe Aguilar desde que empezó a dar sus primeros pasos tanto en la vida como en la industria musical.

La cantante compartió un amoroso mensaje para su padre con motivo de su cumpleaños 57. En su publicación, la esposa de Christian Nodal resaltó el apoyo y cariño que el cantante siempre le ha dado aun cuando ella ha estado a punto de rendirse.

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños, papá. Para mí, tú siempre fuiste hogar. El que se mantuvo firme cuando todo en mí se movía, el que me cuidó cuando yo pensaba que podía sola, mi guía, aunque a veces no quería seguir”, escribió.

Así felicitó Ángela a su papá por su cumpleaños.
Así felicitó Ángela a su papá por su cumpleaños.
Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Más sobre Ángela Aguilar

Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”
3 mins

Nodal se sentiría “presionado” por Ángela: ella querría “borrar” entrevista donde “habló bien de Cazzu”

Univision Famosos
Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia
3 mins

Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia

Univision Famosos
¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa
1 mins

¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa

Univision Famosos
Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe
2 mins

Anuncian ruptura amorosa en la familia Aguilar, ¿por infidelidad?: lo que se sabe

Univision Famosos
Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”
2 mins

Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)

Univision Famosos
Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe
2 mins

Ángela Aguilar cancela concierto de último momento por percance: lo que se sabe

Univision Famosos
Pepe Aguilar ventila inicios de la relación entre Ángela y Nodal: “Andaban enamorados de chiquillos”
2 mins

Pepe Aguilar ventila inicios de la relación entre Ángela y Nodal: “Andaban enamorados de chiquillos”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"
2 mins

Ángela Aguilar hace dura crítica ante señalamientos por sus "famosos huevos con salsa"

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su vida en pareja con Nodal
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperada confesión sobre su vida en pareja con Nodal

Univision Famosos


“Me diste todo: amor, estructura, nombre, música, identidad. Y aunque no siempre supe cómo agradecerlo, nunca dejé de sentirlo. Porque tú, sin pedir nada a cambio, siempre estuviste ahí, siempre me diste todo”, agregó.

En esta misma publicación, Ángela Aguilar se dijo afortunada de ser su hija, pero sobre todo, de seguir teniéndolo cerca a pesar de haber comenzado una nueva vida al lado del intérprete de ‘Cazzualidades’.

“Firme. Paciente. Incondicional. Soy tan afortunada de ser tu hija… y más aún de seguir teniéndote cerca y poder seguir aprendiéndote”, dijo.

La intérprete de ‘El Equivocado’ concluyó su mensaje con un sincero agradecimiento a su padre, destacando que todo lo que es, es gracias a él.

“Gracias por tanto, por todo, por siempre. Te amo con todo lo que soy. Y todo lo que soy, es por todo lo que tú me enseñaste”, sentenció.

La cantante acompañó esta publicación de un video donde aparece junto a Pepe Aguilar sobre el escenario, además de un clip en donde se les ve pasear tomados de la mano cuando ella aun era una niña.

Antes de estas imágenes, Ángela Aguilar había compartido una fotografía donde aparece escuchando ‘Cuídamela Bien’, tema que según sus seguidores habría sido escrita como un mensaje para Nodal. Sin embargo, e sta publicación fue eliminada por la cantante minutos después.


Relacionados:
Ángela AguilarPepe AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD