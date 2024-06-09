Pepe Aguilar por fin reacciona cuando le nombran a Nodal en medio del supuesto romance con Ángela

Video “Mal encachado”: ¿Ángela responde a Pepe Aguilar tras supuesta indirecta para ella y Nodal?

El intérprete de 'Por mujeres como tú' se encuentra en un viaje por Japón junto a su esposa Aneliz Álvarez Alcalá. Por primera vez en varios años no están con ellos ninguno de sus tres hijos: Aneliz (26 años), Leonardo (24) ni Ángela (20).

Pepe Aguilar está de viaje por Japón junto a su esposa. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Pepe Aguilar reacciona así cuando le recuerdan a Nodal

En pleno viaje por tierras japonesas, Pepe Aguilar se ha dado tiempo para responder algunos mensajes de sus fans a través de las publicaciones que ha hecho en Instagram.

A uno de ellos le confirmó que está "viajando solo con su esposa", algo que no hacía desde hace muchos años.

Con esta respuesta, Pepe Aguilar confirmó que ni Ángela ni sus otros hijos viajaron con él, algo poco usual en la dinámica familiar del cantante. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



Sin embargo, también llamó la atención un mensaje que le dejó otra persona: " ¡Y acá la raza con los problemas de Nodal! ¡Ah raza!".

Pepe Aguilar reaccionó este sábado 8 de junio dando un 'me gusta' a ese comentario.

Pepe Aguilar dio 'me gusta' a este comentario en donde una persona le recordó "los problemas de Nodal" en medio de los rumores que vinculan al cantante con Ángela Aguilar. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

El artista no hizo más comentarios inmediatos, pero es la primera vez que expresa algún sentimiento sobre Nodal en redes sociales desde que el pasado 23 de mayo se ha especulado que él y su hija Ángela tendrían un supuesto romance.

Ese día, el cantante de 25 años confirmó su separación de Cazzu, con quien tiene una hija de casi 8 meses. Aunque no se explicaron a detalle los motivos de la ruptura, se especula que Nodal le habría sido infiel.

Pocas horas después de anunciar la separación, circuló en redes sociales una foto del cantante junto a Ángela Aguilar aparentemente afuera de una tienda en Houston. Fue la primera imagen de varias que se han revelado desde entonces y en las que aparecen juntos en distintos lugares.

Esta es la primera foto de Ángela Aguilar y Nodal juntos solo horas después de que él anunció su separación de Cazzu. Imagen Nelitza Sauceda/TikTok



Además, habrían emprendido un viaje a Roma en días recientes. Aunque ninguno de los dos compartió alguna foto juntos desde allá, sí dejaron constancia en Instagram de que estuvieron al mismo tiempo en esa ciudad.

Según los rumores, Pepe Aguilar supuestamente no estaría de acuerdo en la aparente relación de los jóvenes, quienes en 2020 colaboraron en la exitosa canción 'Dime cómo quieres'.

Las especulaciones sobre el aparente rechazo del patriarca a la presunta relación de su hija menor y Nodal habría quedado expuesta con un mensaje que él replicó el pasado 4 de junio en el que se cuestiona la "madurez" y se sugiere " dejar de esperar lealtad de personas que se traicionan a sí mismas".

Pepe Aguilar lanzó este mensaje en Instagram en medio de la polémica de su hija, Ángela, con Nodal. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



Algunos interpretaron estas palabras como una supuesta indirecta a Nodal, pues se alega que habría traicionado la confianza de Pepe Aguilar al aparentemente involucrarse con su hija.

¿Qué pasa entre Ángela Aguilar y su papá?

De acuerdo con algunos reportes de la prensa, Ángela Aguilar se habría independizado de sus padres y supuestamente se habría mudado a un apartamento en Magnolia, Texas.

Otras versiones señalan que la joven cantante sí estaría distanciada de su padre ante el supuesto desacuerdo que él tendría con el alegado romance de ella con Nodal.

Ninguno de los dos jóvenes han salido a desmentir o confirmar lo que se dice sobre ellos desde hace casi tres semanas.