Ángela Aguilar habría dejado la casa de sus papás entre rumores de romance con Nodal: esto se sabe

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Ángela Aguilar habría hecho un radical cambio que involucra a sus papás, Pepe Aguilar y Aneliza Álvarez-Alcalá, en medio de los rumores de un supuesto romance con Christian Nodal.

La cantante, de 20 años, presuntamente ha tomado distancia física de sus progenitores, por lo que ya estaría radicando sola.

¿Ángela Aguilar ya no vive con sus papás?

De acuerdo con la creadora de contenido ‘Chamonic’, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ ya comenzó su vida independiente de sus papás.

“Lo que sí, al parecer, es una realidad es que Ángela Aguilar ya cortó el cordón umbilical con sus papás”, escribió en un ‘post’ de Instagram el 2 de junio.

“Ella está en otra etapa a sus casi 21 años. Vive sola en Magnolias, Texas. Tiene su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, añadió.

La ‘influencer’ puntualizó que “lo que llama más la atención” es que la joven artista no acompañó a Pepe Aguilar durante el concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México el 31 de mayo.

Al respecto, el periodista Daniel Bisogno, uno de los titulares del programa ‘Ventaneando’, dijo en la emisión del 3 de junio:

“Un éxito (su ‘show’), y tenía mucho tiempo que no se presentaba ahí solo. Fue Leonardo con él, Ángela no (estuvo ahí)”.

Además, secundó la posibilidad de que la cantautora ya no resida con Pepe y Aneliza: “Ya no vive con él, creo. De momento”, declaró.

Para el comunicador, ella “está muy chica” para emanciparse; sin embargo, sus compañeros le recalcaron que ella “ya es mayor de edad” y tiene una carrera lucrativa.

Ángela Aguilar continuaría cerca de Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron a ser vinculados sentimentalmente al siguiente día de que él anunciara su separación de Cazzu.

Pese a las especulaciones, los exponentes del regional mexicano se han dejado ver y han sido captados juntos públicamente en diversas ocasiones.

Recientemente, el pasado viernes 31 de mayo, la usuaria de TikTok Luna Aguilar grabó a las estrellas de la música al interior de una feria de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras bajaban de un juego.

Se trata de la misma fecha en la que, recordemos, el padre de Ángela, Pepe, brindó su presentación en el mencionado recinto ubicado en la capital del país, y a la que ella no asistió.

Hace una semana, Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, aseveró que, previamente, Christian quiso pretender a su colega, pero que el señor Aguilar no lo habría dejado: “Al parecer, eso ha cambiado ahora, me dicen”.

Cazzu reaparece con Inti

Al tiempo que aumentan los señalamientos acerca de un idilio entre Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu reapareció bien acompañada de su hija, Inti, a quien procreó con él.

Este 4 de junio, ella subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece cargando a su pequeña, que se recarga tiernamente en su pecho.

Aunque ella ha mantenido el hermetismo, trascendió que dejó de seguir en la red social a la también empresaria, incrementando las sospechas de que esta sería la ‘tercera en discordia’.