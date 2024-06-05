¿Para Nodal o Ángela?: Pepe Aguilar lanza fuerte mensaje en medio de rumores de su hija y el cantante

Video “Mal encachado”: ¿Ángela responde a Pepe Aguilar tras supuesta indirecta para ella y Nodal?

Pepe Aguilar lanzó un contundente mensaje justo cuando aumentan los rumores de que su hija, Ángela, estaría en un romance con Christian Nodal.

Fue en sus historias de Instagram que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ compartió, este 4 de junio, una imagen con el texto, originalmente en inglés:

PUBLICIDAD

“Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos, así que deja de esperar lealtad de personas que se traicionan a sí mismas”.

“Y deja de esperar paz de personas que están en guerra consigo mismos”, se lee al final del párrafo, anotado sobre un fondo negro.

El apodado ‘Bandido de amores’ apuntó, con letras mayúsculas, “Amén”, dando a entender que apoya completamente dichas ideas.

Pepe Aguilar lanzó este mensaje en Instagram en medio de la polémica de su hija, Ángela, con Nodal. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

¿Existe distanciamiento entre Pepe Aguilar y Ángela?

La misteriosa misiva de Pepe Aguilar llegó justo después de que trascendiera que, supuestamente, su retoño menor se mudó de su hogar familiar.

“Lo que sí, al parecer, es una realidad es que Ángela Aguilar ya cortó el cordón umbilical con sus papás”, aseguró la creadora de contenido ‘Chamonic’ el 2 de junio.

“Ella está en otra etapa a sus casi 21 años. Vive sola en Magnolias, Texas. Tiene su propio departamento. Está construyendo su casa en Zacatecas”, añadió.

Esa información la corroboró el periodista de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno, al día siguiente: “Ya no vive con él, creo. De momento”.

Además, ambos puntualizaron que la cantautora de ‘Mis amigas las flores’ no acompañó a su padre durante la presentación que brindó en la Arena Ciudad de México el 31 de mayo.

En TikTok, la usuaria Luna Aguilar subió un clip en el que se puede ver a Ángela con Nodal en una feria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aparentemente, eso ocurrió la misma fecha que el mencionado concierto.

Previamente, cabe señalar, Álex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, dio a conocer que, en el pasado, Pepe no permitió que su hija fuera cortejada por Christian: “Al parecer, eso ha cambiado ahora”.

PUBLICIDAD

Nodal y Ángela Aguilar estarían viajando “solos”

En la emisión de este martes 4 de junio de su programa ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante afirmó que Nodal y Ángela Aguilar podrían ser más que amigos.

“Creo que hay más de lo que nos imaginamos. Tengo elementos para decir que están de viaje juntos y solos”, declaró.

Los artistas han sido captados en ciudades como Houston, Texas, e incluso se especuló que volaron hasta Roma, Italia, donde ella acudió con un profesional para que le realizara un nuevo tatuaje.