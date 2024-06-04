Christian Nodal

Ángela Aguilar ya no se le despegaría a Nodal: ahora lo acompañó a un concierto en México

Nuevas imágenes de los cantantes juntos fueron viralizadas, en ellas se aprecia que Ángela lo habría acompañado al concierto que ofreció en Ciudad Juárez.

Video Ángela Aguilar en polémica tras tatuarse durante viaje que estaría haciendo con Nodal: video

Nodal continúa su gira 'Pa'l Cora' y en una reciente fecha el cantante no estuvo solo, al parecer Ángela Aguilar lo habría acompañado.

El 31 de mayo Christian se presentó en Ciudad Juárez en un evento gratuito y, según información de la 'influencer' Dayane Chrissel, la hija de Pepe Aguilar lo acompañó al evento.

De acuerdo con el reporte y las imágenes que presentó, se aprecia a Nodal alrededor de un grupo de personas, entre ellas presuntamente estaría Ángela usando una capucha negra y lentes para pasar desapercibida.

Además, aparece una mujer rubia con sombrero y chaqueta de mezclilla que se presume sería su inseparable amiga Mónica Corgan, quien ha sido captada acompañándolos en varias ocasiones, como cuando Aguilar cantó con Nodal en Monterrey o el viaje que habrían hecho a Roma.

Ángela Aguilar y Mónica Corgan habrían acompañado a Nodal a su concierto en Ciudad Juárez el 31 de mayo.
Los rumores de romance con Ángela Aguilar

Horas después de que Christian anunciara su ruptura con Cazzu, se viralizó una fotografía del cantante junto a Ángela, la cual fue captada en Magnolia, Texas, por una seguidora.

Desde entonces han sido vistos juntos en diversos lugares, incluso, habrían viajado a Roma en donde Aguilar se tatuó.

La 'influencer' conocida como Chamonic compartió un par de imágenes en donde un fan se tomó fotografías por separado con los cantantes en el mismo lugar.

Nodal y Ángela Aguilar con un fan.
Las fotos más recientes donde ambos aparecen son las del concierto de Ciudad Juárez.

@dayanechrissel

Angela Aguilar y Chrisitan Nodal juntos en Ciudad Juárez Chihuahua #tiktokmehizover #entretenews #nodal #christiannodal #angelaaguilar

♬ sonido original - Dayane Chrissel
Christian Nodal Ángela Aguilar

