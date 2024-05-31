¿Quién es la amiga de Ángela Aguilar que estaría con ella y Nodal en Roma?

Video ¿Nodal y Ángela Aguilar juntos y de viaje por Roma?: las imágenes que levantan sospechas

Desde su ruptura con Cazzu, Christian Nodal ha sido relacionado sentimentalmente con Ángela Aguilar, con quien se encontraría en Roma desde el pasado 28 de mayo.

Aunque la hija de Pepe Aguilar no ha dado pistas de encontrarse en la llamada Ciudad Eterna con el intérprete de ‘Cazzualidades’, Mónica Corgan, la mejor amiga de la cantante, habría dejado al descubierto que estarían los tres juntos.

¿Quién es Mónica Corgan, amiga de Ángela Aguilar?

Mónica Corgan es una de las mejores amigas de Ángela Aguilar. Nació el 11 de noviembre de 1998 y radica en la ciudad de Malibú, en Estados Unidos.

Ella es Mónica, una de las mejores amigas de Ángela Aguilar. Imagen Mónica Corgan / Instagram



La modelo, de 25 años, es conocida por se embajadora de la marca de trajes de baño y bikinis Boutine LA. Mónica Corgan comenzó su carrera en el mundo del modelaje en 2017. Desde 2022, la joven cuenta con un perfil de Onlyfans donde publica "contenido exclusivo".

En 2022, la joven fue vinculada sentimentalmente con Kanye West, luego de que el exesposo de Kim Kardashian fuera visto en una sala de cine con ella durante la proyección de la película Top Gun.

Mónica Corgan y Ángela Aguilar comenzaron a interactuar en redes sociales en octubre de 2022. Sin embargo, fue hasta marzo de 2023 que comenzaron a compartir fotografías juntas y dieron pistas de tener una amistad.

Ángela Aguilar y Mónica Corgan juntas. Imagen Mónica Corgan / Instagram

El 29 de mayo, Mónica Corgan compartió en sus historias de Instagram un video sobre su estancia en Roma y, aunque en ninguna de sus publicaciones apareció la nieta de Flor Silvestre, se desataron rumores de que la joven estaría allí con Christian Nodal, ya que éste compartió fotos desde el mismo sitio, además de que días antes fueron captados presuntamente juntos.