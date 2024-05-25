Mujer que habría captado a Nodal y Ángela pide disculpas: "Jamás pensé que se iba a hacer viral"

Video Revelan que la foto de Nodal y Ángela Aguilar sería reciente: lo que se sabe de su encuentro

El 23 de mayo Nodal y Cazzu anunciaron que su relación de casi dos años había terminado y horas después se hizo viral una imagen del cantante con Ángela Aguilar.

Tras la ola de especulaciones que provocó la foto y el 'hate' hacia la cantante de regional mexicano, la mujer que presuntamente grabó el video pidió disculpas y aclaró la situación.

Mujer pide disculpas a Ángela Aguilar

Fue la cuenta de Instagram 'Reina Venenosa' quien viralizó la fotografía: "Me dicen que ayer en la noche estaban Ángela y Nodal juntos... ¿Alguien sabe algo al respecto? Digo, porque no creo que andén quedando... Aunque con Nodal ya no se sabe, y Ángela pues ya está soltera también", es el mensaje que acompaña la publicación con fecha del 23 de mayo.

Sin embargo, un día después una mujer que aparece en redes como Nelitza Sauceda dijo ser quien captó a los cantantes y aclaró la situación en TikTok.

"Este video lo estoy haciendo para disculparme con Ángela y Nodal. Este video que subí el miércoles, mayo 22, se puede ver aquí, lo subí por la emoción de ver a Ángela y a Nodal. Yo los admiro por su música y los grabé por la emoción de verlos porque yo vivo aquí en esta área, literal al lado de este lugar".

Nelitza explicó que iba en su camioneta, pero no quiso bajarse para pedirles una fotografía porque sus pequeños hijos la acompañaban y eran las nueve de la noche. Sin embargo, por la mañana descubrió el caos que había en redes sociales por las imágenes.

"Yo nada más quiero desmentir y aclarar que los encontré en una tienda de comestibles que es H-E-B, no fue en Houston, Texas, fue en Magnolia, Texas".

Finalmente reiteró sus disculpas a Christian y Ángela por la polémica causada.

"Jamás pensé que esta foto se iba a hacer viral, no fue mi intención, nada más lo grabé, como digo, por la emoción".

¿Por qué Nodal y Ángela Aguilar se reunieron en Texas?

El 24 de mayo surgió una ola de especulaciones sobre que los cantantes podrían estar saliendo. Sin embargo, ese día por la noche la situación se habría aclarado.

Christian Nodal se presentó en la ciudad de Monterrey con su gira 'Pal Cora' y Ángela Aguilar estuvo como invitada especial para interpretar el tema 'Dime Cómo Quieres', el cual lanzaron en 2020.

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron captados a las afueras de un H-E-B en Magnolia, Texas el 22 de mayo de 2024. Imagen Nelitza Sauceda/TikTok