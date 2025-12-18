Emiliano Aguilar Emiliano Aguilar revela si desea reconciliarse con su papá y hermanos esta Navidad El rapero se sinceró acerca de si quiere que exista un acercamiento entre él y su familia paterna en los próximos días. Ellos han estado distanciados desde hace años.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Emiliano Aguilar estalla tras enterarse que "su hija estaba en el concierto de Ángela": esto dijo

Emiliano Aguilar se sinceró acerca de si anhela que se dé un acercamiento con su papá, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Ángela, Leonardo y Aneliz, en esta Navidad.

El rapero, quien actualmente reside en Guadalajara, México, descartó que en sus deseos por la temporada se encuentre arreglarse con ellos.

PUBLICIDAD

“Yo ahorita no quiero nada que ver”, dijo en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, transmitida este 17 de diciembre.

“No, no me interesa”, recalcó el primogénito del intérprete de ‘Por mujeres como tú’, con el que no se habla desde hace por lo menos dos años.

Esta declaración está acorde con la que dio en septiembre pasado a Despierta América. Entonces, aunque reconoció que extraña a su progenitor, dejó claro que no lo buscaría.

“Por más bravo que uno se quiera poner o enseñarle al mundo que es así, pues obviamente siempre quiere el amor de su padre y de la familia”, confesó.

“Ahorita no [hay posibilidad de reconciliación], de mi parte no, es que sí da tristeza, la neta, que todos contra mí”, explicó.

Emiliano incluso aseveró que no contestaría si Pepe lo llegara a llamar para pedirle perdón o tratar de solucionar sus problemas.

Emiliano Aguilar estará lejos de sus hijas

Tal y como le ocurre a él con Pepe Aguilar, Emiliano compartió que en estas fiestas decembrinas no podrá compartir con sus hijas.

“Yo ahorita desafortunadamente no puedo ir para allá, pero espero que se la pasen bien. Yo nada más quiero que estén felices, es lo que me importa”, indicó.

Hace unos días, él se manifestó molesto debido a que la madre de las pequeñas decidió llevarlas sin su permiso al concierto que Ángela Aguilar ofreció en San Diego, California.

“Yo nunca di mi autorización”, sentenció en un video que publicó en su perfil de Instagram el sábado 13 de este mes.

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar, su papá y hermanos?

El distanciamiento silencioso entre Emiliano y Pepe Aguilar se tornó en una confrontación pública cuando el veterano cantautor acusó a su ex, Carmen Treviño, mamá de su hijo mayor, de habérselo llevado, al igual que algunas pertenencias.

PUBLICIDAD

El rapero salió en defensa de su madre y le advirtió a su padre que no se metiera con ella. Luego de eso, en la cuenta de Instagram de El Gordo, perrito de los Aguilar, se publicó una imagen de burla para Emiliano, lo que avivó las rencillas.