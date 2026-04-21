Niurka Marcos Niurka Marcos sale en defensa de Ángela Aguilar: dice que quienes la atacan tienen “vísceras vacías" La vedette se refirió a los constantes ataques de los que ha sido víctima Ángela Aguilar. Para Niurka Marcos, quienes la atacan son personas que “procesan basura”.



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Niurka Marcos salió el defensa de Ángela Aguilar en medio de constantes críticas y su presunta separación de Christian Nodal.

La vedette se refirió a los ataques digitales de los que ha sido víctima la hija de Pepe Aguilar en los últimos meses. Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, la cubana mostró su sorpresa ante el tiempo en que la gente lleva atacándola, asegurando que quienes lo hacen, tienen “basura”.

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“Yo no puedo con tanta gente de vísceras vacías. Tanta gente con ácido en el estómago, tanta gente con ganas de odiar. Yo no puedo entender cómo un grupo de personas pueda generar, procesar, tanto odio hacia una persona y tanto tiempo”, declaró tras ser cuestionada sobre la esposa de Nodal.

“Yo me cansaría… La ignoraría, la dejaría de vivir, de respirar, de inhalar, de pensar, de soñar, o sea, ¡sácate de mi mente! No puedo entender cómo puede haber personas que puedan procesar tanta basura”, insistió.

Por otro lado, Niurka aplaudió que Ángela Aguilar no diera explicaciones de su vida privada, ya que, considera, eso daría pie a que las críticas y los juicios se hicieran todavía más fuertes o que, incluso, sus declaraciones se pusieran en duda.

“Explicación no pedida, culpabilidad dada. Uno no le tiene que explicar la vida privada a nadie”, subrayó.

“En el momento que tú sales a dar una explicación, automáticamente le estas dando el derecho a ese mismo hate a que te debata que es mentira lo que tú estás diciendo de tu propia vida, vivencia, sentimiento y de tu día con día, o sea, ellos saben más que tú. Explícame esa estupidez”, sentenció Niurka Marcos.