Romina Marcos

Hija de Niurka Marcos llora porque se parece mucho a su mamá: “Yo no quería ser como ella”

Romina, la hija de Niurka Marcos, habló sobre la lucha interna que vivió al descubrir que era muy parecida a la vedette. “Hay muchos momentos en los que no nos entendemos”, declaró.

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Por:Elizabeth González
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Video Hijo de Niurka reacciona al noviazgo de su hermana con una mujer tras andar con varones

Romina, hija de Niurka Marcos, rompió en llanto al confesar que se parece mucho a su mamá.

La ‘influencer’ reveló en el podcast ‘La Barra de Santiago’ que por mucho tiempo tuvo una batalla interna porque “no quería ser” como la vedette, con quien, reconoce, tiene muchas cosas en común.

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“Es que sí soy mucho como ella. Mucho tiempo yo me pelee porque yo no quería ser como mi mamá, yo no quería ser como ella porque yo no soy así”, dijo en el programa publicado el 24 de marzo.

“Porque… a ver, sí soy distinta en muchas cosas y actúo diferente y me expreso distinto, pero en muchas otras somos muy parecidas”, reconoció.

En ese sentido, Romina Marcos resaltó que una de las cosas que tiene en común con su madre es que ninguna de las dos es aduladora, es decir, ninguna busca caer bien a la gente con halagos.

“Por ejemplo, yo digo lo que pienso como ella o dentro de este medio, me ca** lamer botas y a ella también le ca** lamer botas. Hay gente que pues…es más inteligente y sabe hacerlo mejor, entonces, llega más rápido a la meta o al sueño, porque son inteligentes y saben qué decir y qué hacer y yo no, yo soy yo, entonces, yo no sé lamer botas”, expresó.

Romina se sinceró sobre su relación con Niurka Marcos.
Romina se sinceró sobre su relación con Niurka Marcos.
Imagen Romina Marcos / Instagram


Por último, Romina Marcos declaró que, aunque siente una gran admiración por su madre y ella es un claro “ejemplo de que sí se puede”, su relación no siempre ha sido perfecta.

“Mi mamá dice muchas cosas… ella dice lo que piensa y pues no estamos exentos por ser sus hijos (…) Sí, es muy complicado (…) Sí nos hemos herido (…) hay muchos momentos en los que no nos entendemos, pero yo siempre respeté mucho a mi mamá, creo que hasta ahorita que soy adulta (…) me atreví a contestarle algo, a decirle que yo no pienso igual”, sentenció.

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