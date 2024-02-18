Parejas de famosos

Niurka arremete contra Juan Osorio y su joven novia: es un "'sugar daddy'" y ella su "enfermera"

Niurka Marcos se fue ahora en contra de su exesposo Juan Osorio y su novia Eva Daniela, quien es 37 años menor que el productor. La cubana criticó la diferencia de edad entre ellos y les hizo una advertencia.

Por:Sergio Humberto Navarro
Video El romance de Niurka y Bobby Larios fue planeado por Juan Osorio, pero acabó en amor: esta es la historia

Niurka no tuvo reparo en criticar a su exesposo Juan Osorio ni a la actual novia del productor, Eva Daniela.

La famosa vedette concentró sus señalamientos en la diferencia de edades de la pareja, ya que el productor es 37 años mayor que su joven pareja.

¿Qué dijo Niurka sobre Juan Osorio y su novia Eva Daniela?

Niurka hizo saber que ya no defenderá al famoso productor ni a su novia de las críticas que recibían por la diferencia de edad que existe entre ellos. Mientras Juan Osorio tiene 66 años, Eva Daniela suma 29.

"Yo no hablo de ella, yo los defendía de todo el 'bullying' (acoso) que le estaban echando por la diferencia de edad", dijo la cubana en declaraciones publicadas en El Universal este sábado 17 de febrero.

"Si yo hablé algo de ella será porque ella es tóxica y habrá algo que decir, pero si ella quiere hablo más porque sé muchas cosas, ¿verdad niña?", advirtió.

La polémica artista también hizo aparente alusión a lo que su exesposo dijo en febrero de 2023 cuando aseguró que no había tenido relaciones sexuales con Eva Daniela en dos años de noviazgo.

"Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es 'señorita’, no es 'señorita', tú eres su 'sugar daddy', entonces tú la mantienes, ella te tiene que dar algo ¡Hello!", dijo Niurka en 'Ventaneando' el pasado viernes 16 de febrero.

'Señorita' es un término que en México y en otros países de habla hispana se utiliza para nombrar a aquellas mujeres adultas que aún no tienen relaciones sexuales.

'Suggar daddy' es la manera coloquial en que que se le considera a un hombre maduro que mantiene una relación con una persona mucho menor y le cumple todos sus caprichos, así como darle obsequios sin importar el costo.

"Quieren hacerle creer al mundo que no viven juntos, no quieren que el mundo sepa que ella duerme en su cama", insistió Niurka sobre Juan Osorio y Eva Daniela.

"Juan es una persona con un carácter de la mier… y ella es una escuincla que está aguantando vara ahí de enfermera de él", afirmó.

El pleito entre Niurka, Juan Osorio y su novia

Los señalamientos de Niurka hacia Juan Osorio y Eva Daniela al parecer tendrían origen en unas recientes declaraciones que hizo el productor, quien aparentemente dudó del "talento" de la madre de su hijo Emilio para hacerle una canción de despecho al estilo Shakira.

"No sé si esta persona (Niurka Marcos) tenga el talento (o) la capacidad para hacer una canción de esas, pero ese es su problema", mencionó Juan Osorio en El Gordo y La Flaca el pasado15 de febrero.

" Estáte quieto pobrecito bebé (Juan Osorio), porque no vas a querer que yo abra el hocico (la boca) y tú sabes que lo puedo abrir", le respondió Niurka a través del show de farándula de Univision.

"Y todavía sigue Emilio entre tú y yo ¿oíste mi amor? Nada más te estoy advirtiendo", reiteró.

"Antes me adoraba, pero como está bloqueado, ya no me adora", refirió, "a mí me vale mad... que no le guste. Es más lo hago porque no le gusta, para jod...".

Sobre Eva Daniela, Niurka mencionó: "Ella fue la que dijo que yo no existía en sus vidas. Ella lo dijo, se atrevió. Claro que existo tanto, tanto, tanto, tanto que no toleras ver a Juan al lado mío; porque aunque soy una vieja, te hago sentir insegura".

Juan Osorio y Niurka estuvieron casados de 1998 a 2003 y comparten un hijo en común, Emilio Osorio, de 21 años.

