Hijo mayor de Niurka se casa en "lujosa" boda: su hermano Emilio aparece con falda y más detalles

Niurka vivió un fin de semana lleno de emociones al ver a Kiko, su hijo mayor, casarse este sábado 24 de febrero en una boda realizada en una hacienda de Yucatán. A ella asistieron también sus otros dos hijos: Emilio y Romina, quienes fueron tema de conversación en redes sociales debido a sus atuendos y looks.

Univision
Univision
Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Kiko Marcos, el hijo mayor de la famosa actriz Niurka Marcos, celebró su boda en una "lujosa" ceremonia que tuvo lugar en una hacienda del estado de Yucatán, México, según reseñó el portal de la revista TVyNovelas.

Kiko y su novia, Kimi Ishiwara, se dieron el 'sí acepto' luego de 10 años de relación la tarde de este sábado 24 de febrero, rodeados de vegetación y bajo el cálido atardecer.

La boda de Kiko, el hijo mayor de Niurka, se casó en una hacienda de Yucatán, México.
Imagen Kiko Marcos/Instagram

Así fue la boda de Kiko, el hijo mayor de Niurka

La orgullosa mamá, Niurka Marcos, no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo casarse.

La boda fue un evento lleno de emociones y alegría, con la presencia de los otros hijos de Niurka: Romina y Emilio, quien asistió acompañado de su novia, Leslie Gallardo.

Emilio Osorio acudió a la boda al lado de su novia.
Imagen Emilio Osorio/Instagram


Emilio Osorio fue objeto de comentarios por algunos usuarios de redes sociales debido al atuendo que eligió para las nupcias.

El joven de 21 años optó por una larga falda negra, lo que generó comentarios variados.

Hubo quienes lo aplaudieron por su originalidad, mientras que otros lo criticaron por no seguir las convenciones tradicionales de vestimenta para una boda. No contestó de manera inmediata los señalamientos.

Emilio Osorio recibió algunas críticas en redes sociales por el atuendo que lució en la boda de su medio hermano.
Imagen Kiko Marcos/Instagram


"Hoy es un día muy importante para mí y para mi familia", escribió en Instagram Romina Marcos, la única hija de Niurka.

"Por eso quiero disfrutar cada segundo con él", agregó, "hoy toca festejar, llorar mucho y bailar más".

Romina Marcos también se hizo presente en la boda de Kiko Marcos.
Imagen Romina Marcos/Instagram


La participante de reality shows también llamó la atención ya que apareció con extensiones en el cabello luego de haber recibido días atrás ciertas críticas por su corto cabello.

Romina Marcos se dejó ver con un look que incluyó extensiones en el cabello.
Imagen Niurka/Instagram

El look de Niurka en la boda de su hijo

Niurka Marcos deslumbró en la boda de su hijo con un vestido verde, descrito por algunos como "elegante" y "sofisticado".

Estaba confeccionado en un vibrante tono verde esmeralda y presentaba un escote en V profundo.

El cabello lo acompañó con una especie de diadema por detrás con detalles que hicieron juego con los aretes que eligió.

Niurka eligió un vestido de color verde para asistir a la boda de su hijo mayor Kiko.
Imagen Niurka/Instagram


"Lista para la boda de mis hijos", dijo en Instagram en donde mostró su evidente felicidad ante el casamiento de su primogénito, a quien la vedette tuvo con su primer esposo, un hombre alejado de los espectáculos llamado Federico.

De los tres hijos de la cubana, Kiko es el único que no siguió los pasos artísticos de su famosa madre.

Romina es hija de Jorge Francisco Pasos, mientras que Emilio es hijo del productor Juan Osorio.

