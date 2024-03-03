¿Niurka llamó 'mantenida' a la novia de su ex Juan Osorio?: así arremete contra la joven actriz

Niurka Marcos volvió al ataque contra Eva Daniela, la actual novia de su exesposo Juan Osorio.

La joven actriz es 37 años menor que el productor y desde que confirmaron su relación en mayo de 2021, la pareja ha sido objeto de críticas por la diferencia de edades.

A esos señalamientos se ha sumado Niurka a raíz del pleito público que mantiene con Juan Osorio desde el año pasado.

Niurka arremete contra novia de Juan Osorio: dice que “él mantiene”

La vedette fue abordada este fin de semana en México por medios como El Gordo y La Flaca en donde señaló a Eva Daniela, la novia de su exesposo.

"(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo", advirtió la llamada 'Mujer Escándalo'.

"Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos, cuando lo llamé a las dos de la madrugada y ella me contestó", reveló.

"No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco creo que no quinden (tengan sexo). Porque ella tiene que dar su parte. (Juan Osorio) la mantiene y ella el fund…, supongo", sugirió.

La artista hizo alusión a lo que Juan Osorio dijo en febrero de 2023 cuando aseguró que no había tenido relaciones sexuales con Eva Daniela en dos años de noviazgo.

Apenas el pasado 18 de febrero, la cubana también los había criticado a través de una entrevista en 'Ventaneando'.

"Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es 'señorita’, no es 'señorita', tú eres su 'sugar daddy', entonces tú la mantienes, ella te tiene que dar algo ¡Hello!", dijo.

'Suggar daddy' es la manera coloquial en que que se le considera a un hombre maduro que mantiene una relación con una persona mucho menor y le cumple todos sus caprichos, así como darle obsequios sin importar el costo.

Eva Daniela, de 29 años, y Juan Osorio, de 66, hicieron oficialmente público su romance en mayo de 2021.

Eva Daniela y Juan Osorio oficializaron su romance públicamente en mayo de 2021. Imagen Eva Daniela/Instagram

Niurka responde a Juan Osorio tras dudar de su talento

El pasado 15 de febrero, El Gordo y La Flaca presentó una entrevista con Juan Osorio en la que dudó del "talento" de la madre de su hijo Emilio para hacerle una canción de despecho al estilo Shakira.

"No sé si esta persona (Niurka Marcos) tenga el talento (o) la capacidad para hacer una canción de esas, pero ese es su problema", dijo el productor.

Ahora es ella la que le responde: " Sí le hubiera dado mucho en la mad... (a Juan Osorio), mucho más (que Shakira a Gerard Piqué)", dijo la actriz en el encuentro que tuvo con los medios este fin de semana.

"Como dijo él: 'No tengo talento para inmortalizarlo', para eso no; eso no va a pasar", enfatizó.

"No solamente por mi hijo (Emilio), sino porque ya fue, y lo que fue y no es como si no hubiese sido. 'Next' (siguiente). Lo que sigue. El amor de mi vida es el que llegue, el siguiente", aclaró.

Pese a la discordia que mantienen, Niurka dejó en claro que el productor seguirá como parte de su vida.

" Es mi familia, aunque él no quiera; aunque, en este momento me odie. Aunque su vieja (novia) le eche mier… de mí, le envenene el corazón y la mente", mencionó.

"Sí formo parte (de su familia) porque soy la mamá de uno de los hijos de su 'sugar daddy'", mencionó.