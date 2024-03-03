Parejas de famosos

¿Niurka llamó 'mantenida' a la novia de su ex Juan Osorio?: así arremete contra la joven actriz

Niurka se lanzó de nueva cuenta contra Eva Daniela, la novia de su exesposo Juan Osorio. La pareja ha sido duramente criticada por la diferencia de edades, ya que él es 37 años mayor que ella. A la polémica se suma la cubana.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Niurka cuenta sin tapujos cómo engañó a Juan Osorio con Mauricio Islas: “Un cuernito autorizado"

Niurka Marcos volvió al ataque contra Eva Daniela, la actual novia de su exesposo Juan Osorio.

La joven actriz es 37 años menor que el productor y desde que confirmaron su relación en mayo de 2021, la pareja ha sido objeto de críticas por la diferencia de edades.

PUBLICIDAD

A esos señalamientos se ha sumado Niurka a raíz del pleito público que mantiene con Juan Osorio desde el año pasado.

Niurka arremete contra novia de Juan Osorio: dice que “él mantiene”

La vedette fue abordada este fin de semana en México por medios como El Gordo y La Flaca en donde señaló a Eva Daniela, la novia de su exesposo.

"(Eva Daniela) es una persona que él mantiene, literalmente, y también está bien, no tiene nada de malo", advirtió la llamada 'Mujer Escándalo'.

"Lo que tiene de extraño es que pretendan hacerle creer a la gente que no viven juntos, cuando lo llamé a las dos de la madrugada y ella me contestó", reveló.

"No creo que ella duerma al pie de su cama como un perrito. Tampoco creo que no quinden (tengan sexo). Porque ella tiene que dar su parte. (Juan Osorio) la mantiene y ella el fund…, supongo", sugirió.

Más sobre Niurka

Hijo de Niurka reacciona tras críticas por vestirse con una falda en la boda de su hermano mayor
2 mins

Hijo de Niurka reacciona tras críticas por vestirse con una falda en la boda de su hermano mayor

Univision Famosos
Hijo mayor de Niurka se casa en "lujosa" boda: su hermano Emilio aparece con falda y más detalles
2 mins

Hijo mayor de Niurka se casa en "lujosa" boda: su hermano Emilio aparece con falda y más detalles

Univision Famosos
Niurka arremete contra Juan Osorio y su joven novia: es un "'sugar daddy'" y ella su "enfermera"
3 mins

Niurka arremete contra Juan Osorio y su joven novia: es un "'sugar daddy'" y ella su "enfermera"

Univision Famosos
Hijo de Bobby Larios reacciona a rumor de que Emilio Osorio sería su hermano: "Fue quitado al nacer"
3 mins

Hijo de Bobby Larios reacciona a rumor de que Emilio Osorio sería su hermano: "Fue quitado al nacer"

Univision Famosos
Emilio Osorio rompe el silencio sobre el pleito con Niurka: "Somos un desma... de familia"
3 mins

Emilio Osorio rompe el silencio sobre el pleito con Niurka: "Somos un desma... de familia"

Univision Famosos
"Es pura grasita": hija de Niurka está harta de quienes dicen que se operó y que se hizo "la 'lipo'"
2 mins

"Es pura grasita": hija de Niurka está harta de quienes dicen que se operó y que se hizo "la 'lipo'"

Univision Famosos
¿Cómo está Emilio Osorio tras bloqueo de su mamá Niurka? Su amigo Sergio Mayer lo revela
3 mins

¿Cómo está Emilio Osorio tras bloqueo de su mamá Niurka? Su amigo Sergio Mayer lo revela

Univision Famosos
Hijo de Niurka dice que José Manuel Figueroa puso en duda que su papá sea Juan Osorio solo "por brillar"
2 mins

Hijo de Niurka dice que José Manuel Figueroa puso en duda que su papá sea Juan Osorio solo "por brillar"

Univision Famosos
Ex de Niurka presume look para salir de terapia intensiva tras cirugía plástica: se gana críticas
3 mins

Ex de Niurka presume look para salir de terapia intensiva tras cirugía plástica: se gana críticas

Univision Famosos
Ex de Niurka manda mensaje desde el hospital donde está en terapia intensiva tras cirugía plástica
3 mins

Ex de Niurka manda mensaje desde el hospital donde está en terapia intensiva tras cirugía plástica

Univision Famosos

La artista hizo alusión a lo que Juan Osorio dijo en febrero de 2023 cuando aseguró que no había tenido relaciones sexuales con Eva Daniela en dos años de noviazgo.

Apenas el pasado 18 de febrero, la cubana también los había criticado a través de una entrevista en 'Ventaneando'.

"Ellos pretenden hacerle creer al mundo que ella es 'señorita’, no es 'señorita', tú eres su 'sugar daddy', entonces tú la mantienes, ella te tiene que dar algo ¡Hello!", dijo.

'Suggar daddy' es la manera coloquial en que que se le considera a un hombre maduro que mantiene una relación con una persona mucho menor y le cumple todos sus caprichos, así como darle obsequios sin importar el costo.

PUBLICIDAD

Eva Daniela, de 29 años, y Juan Osorio, de 66, hicieron oficialmente público su romance en mayo de 2021.

Eva Daniela y Juan Osorio oficializaron su romance públicamente en mayo de 2021.
Eva Daniela y Juan Osorio oficializaron su romance públicamente en mayo de 2021.
Imagen Eva Daniela/Instagram

Niurka responde a Juan Osorio tras dudar de su talento

El pasado 15 de febrero, El Gordo y La Flaca presentó una entrevista con Juan Osorio en la que dudó del "talento" de la madre de su hijo Emilio para hacerle una canción de despecho al estilo Shakira.

"No sé si esta persona (Niurka Marcos) tenga el talento (o) la capacidad para hacer una canción de esas, pero ese es su problema", dijo el productor.

Ahora es ella la que le responde: " Sí le hubiera dado mucho en la mad... (a Juan Osorio), mucho más (que Shakira a Gerard Piqué)", dijo la actriz en el encuentro que tuvo con los medios este fin de semana.

"Como dijo él: 'No tengo talento para inmortalizarlo', para eso no; eso no va a pasar", enfatizó.

"No solamente por mi hijo (Emilio), sino porque ya fue, y lo que fue y no es como si no hubiese sido. 'Next' (siguiente). Lo que sigue. El amor de mi vida es el que llegue, el siguiente", aclaró.

Pese a la discordia que mantienen, Niurka dejó en claro que el productor seguirá como parte de su vida.

" Es mi familia, aunque él no quiera; aunque, en este momento me odie. Aunque su vieja (novia) le eche mier… de mí, le envenene el corazón y la mente", mencionó.

"Sí formo parte (de su familia) porque soy la mamá de uno de los hijos de su 'sugar daddy'", mencionó.

Juan Osorio y Niurka estuvieron casados de 1998 a 2003 y comparten un hijo en común, Emilio Osorio, de 21 años.

Relacionados:
Parejas de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelasNiurka MarcosJuan OsorioEva DanielaPremio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2024Romances

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD