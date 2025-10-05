Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia
Luego de un año de compromiso, la boda de Juan Osorio y Eva Daniela se celebró este fin de semana en México. La pareja se casó en una hacienda y hasta tuvieron una serenata por parte de Emilio Osorio, el hijo que el productor tiene con Niurka.
Ve Amanecer por Univision de lunes a viernes a las 10P/ 9C
Este sábado 4 de abril, Eva Daniela y Juan Osorio unieron sus vidas en matrimonio luego de que hace un año el famoso productor y la actriz se comprometieron.
Los detalles de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela
La ceremonia fue celebrada en una hacienda cercana a León, Guanajuato, ciudad natal de la actriz, según datos dados a conocer por Televisa Espectáculos y el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX.
Tras el acto civil ante un juez, los recién casados sorprendieron a sus más de 120 invitados al llegar al banquete al ritmo de 'Volare', interpretada por los Gipsy Kings.
Entre los asistentes destacaron figuras del medio artístico como Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena y el actor venezolano Daniel Elbittar.
También bailaron 'Destino o casualidad' de Melendi y los novios luego disfrutaron de una emotiva serenata a cargo de Emilio Osorio, hijo que el productor tiene con Niurka, quien les dedicó su tema 'Sí o sí'.
El vestido de novia de Eva Daniela
Para este día tan especial, Eva Daniela eligió un vestido de novia de la boutique Elybride, una versión del modelo Donna de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024.
El diseño 'fit-and-flare', moderno y sofisticado, destacó por su escote cuadrado, tirantes adornados con perlas cristalizadas y una falda tipo A confeccionada en tela Mikado, que aportó estructura y elegancia.
La actriz nunca antes había usado un vestido de novia, ni siquiera en sus papeles en televisión.
"Cuando me lo puse, supe que ya era el vestido", dijo la artista en una entrevista previa para Hoy.
La propuesta de matrimonio ocurrió en octubre de 2024 frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde Juan Osorio, actualmente de 68 años, le pidió a Eva Daniela, de 30, que fuera su esposa.
Tras aceptar, compartieron una fotografía que mostraba el anillo de compromiso y su felicidad. Desde ese momento, comenzaron los preparativos para la boda.
Osorio es el creador de exitosos melodramas como Amanecer, actualmente al aire en Univision, y de otras telenovelas como La Herencia, que puedes ver aquí en ViX.