Juan Osorio se casa con Eva Daniela, 38 años menor que él: así fue la boda y el vestido de novia

Video Juan Osorio le entrega enorme anillo de compromiso a su novia 37 años menor que él: viene boda

Este sábado 4 de abril, Eva Daniela y Juan Osorio unieron sus vidas en matrimonio luego de que hace un año el famoso productor y la actriz se comprometieron.

Los detalles de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela

La ceremonia fue celebrada en una hacienda cercana a León, Guanajuato, ciudad natal de la actriz, según datos dados a conocer por Televisa Espectáculos y el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX.

La boda de Juan Osorio y Eva Daniela fue en una hacienda en el estado de Guanajuato. Imagen Livia Brito/Instagram



Tras el acto civil ante un juez, los recién casados sorprendieron a sus más de 120 invitados al llegar al banquete al ritmo de 'Volare', interpretada por los Gipsy Kings.

Entre los asistentes destacaron figuras del medio artístico como Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena y el actor venezolano Daniel Elbittar.

Livia Brito fue una de las famosas que estuvieron presentes en la boda. Imagen Livia Brito/Instagram



También bailaron 'Destino o casualidad' de Melendi y los novios luego disfrutaron de una emotiva serenata a cargo de Emilio Osorio, hijo que el productor tiene con Niurka, quien les dedicó su tema 'Sí o sí'.

El vestido de novia de Eva Daniela

Para este día tan especial, Eva Daniela eligió un vestido de novia de la boutique Elybride, una versión del modelo Donna de la firma Royaldi, perteneciente a la colección Vogue 2024.

Así fue la entrada de Eva Daniela con su vestido de novia. Imagen Livia Brito/Instagram



El diseño 'fit-and-flare', moderno y sofisticado, destacó por su escote cuadrado, tirantes adornados con perlas cristalizadas y una falda tipo A confeccionada en tela Mikado, que aportó estructura y elegancia.

La actriz nunca antes había usado un vestido de novia, ni siquiera en sus papeles en televisión.

"Cuando me lo puse, supe que ya era el vestido", dijo la artista en una entrevista previa para Hoy.

En la boda hubo unos 120 invitados. Imagen Livia Brito/Instagram



La propuesta de matrimonio ocurrió en octubre de 2024 frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, donde Juan Osorio, actualmente de 68 años, le pidió a Eva Daniela, de 30, que fuera su esposa.

Tras aceptar, compartieron una fotografía que mostraba el anillo de compromiso y su felicidad. Desde ese momento, comenzaron los preparativos para la boda.