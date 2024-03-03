Moda de Celebridades

Hijo de Niurka reacciona tras críticas por vestirse con una falda en la boda de su hermano mayor

Emilio Osorio fue duramente criticado por algunos al usar una falda durante la boda de su medio hermano Kiko Marcos, el hijo mayor de Niurka. El joven cantante por fin rompe el silencio y así enfrenta a sus detractores.

Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Emilio Osorio, el hijo menor de Niurka Marcos, rompió el silencio luego de la polémica que generó el atuendo que vistió durante la boda de su hermano mayor, Kiko Marcos.

El primogénito de la cubana se casó con su novia Kimi Ishiwara, luego de 10 años de relación, en una hacienda de Yucatán, México, el pasado sábado 24 de febrero.

A las nupcias acudió la famosa vedette y sus otros dos hijos: Emilio y Romina. El 'outfit' que eligió el menor de ellos causó cierta controversia entre algunos en redes sociales.

Emilio Osorio acudió a la boda de su hermano Kiko al lado de su novia.
Imagen Emilio Osorio/Instagram

Emilio Osorio habla tras críticas por usar falda

El joven cantante, de 21 años, optó por usar una larga falda negra durante la boda de su medio hermano.

Eso le generó comentarios variados. Hubo quienes lo aplaudieron por su originalidad, mientras que otros lo criticaron por no seguir las convenciones tradicionales de vestimenta para una boda.

El hijo de Juan Osorio y Niurka no contestó de manera inmediata los señalamientos, pero sí reaccionó una semana después de la ceremonia.

"Qué desm... por una falda", escribió en Instagram este sábado 2 de marzo en donde compartió más fotos en las que luce el polémico atuendo.

Así reaccionó Emilio Osorio tras las críticas por ponerse una falda en la boda de su hermano.
Imagen Emilio Osorio/Instagram


"¿Qué tal sentir el airecito en los… ?", le dijo su hermana Romina en los comentarios en donde completó la frase con un par de emoticonos de unos huevos y otros de la carita riéndose hasta las lágrimas.

"Te amo, eres único", agregó la hija de Niurka, quien también reaccionó a lo dicho por su hijo menor.

Romina Marcos, la hija de Niurka, apoyó a su hermano Emilio Osorio por usar falda en la boda.
Imagen Emilio Osorio/Instagram


"Los amo felices", le comentó la actriz.

Niurka tampoco se quedó callada ante el 'outfit' de su hijo Emilio Osorio.
Imagen Emilio Osorio/Instagram


Mientras tanto, el recién casado, Kiko Marcos, dio un 'me gusta' a la publicación de su hermano, luego de que el joven fue acusado por algunos de supuestamente querer "llamar la atención" durante la boda.

Kiko Marcos, el hermano de Emilio Osorio, también reaccionó al look del cantante durante su boda.
Imagen Emilio Osorio/Instagram


De los tres hijos de la cubana, Kiko es el único que no siguió los pasos artísticos de su famosa madre. Él es producto del primer matrimonio que Niurka tuvo con un hombre alejado de los espectáculos llamado Federico.

Romina es hija de Jorge Francisco Pasos, mientras que Emilio es hijo del productor Juan Osorio.

Video Emilio Osorio y Romina Marcos le dieron un regalo muy original a su hermano el día de su boda
