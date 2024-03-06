¿Emilio Osorio tendrá pronto un bebé con Leslie Gallardo? Niurka pide a gritos un nieto

Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Niurka Marcos destapó intimidades de Emilio Osorio y contó si el actor ya está planeando tener hijos con su novia, Leslie Gallardo.

'El Halcón' anunció su nuevo romance en noviembre de 2023 tras su rompimiento con Karol Sevilla, con quien tenía 3 años de relación.

PUBLICIDAD

Niurka Marcos revela deseos por tener un nieto

Con apenas unos meses de noviazgo, el actor y cantante y la estrella de realities como ‘Acapulco Shore’ parecen ir tan en serio que Leslie Gallardo ya convive con Niurka Marcos.

La vedette fue cuestionada sobre cómo es su relación con la novia de su hijo y, además de admitir que está contenta con su nuera, dio varios detalles de la pareja.

"Me cae muy bien porque es muy polémica, es igualita que yo, es como yo en bebecita, me encanta que sea honesta, que es divertida”, mencionó en el video publicado por Ernesto Buitrón en su canal de YouTube el pasado 5 de marzo.

Leslie ha presumido la buena relación que tiene con su suegra, Niurka. Imagen Leslie Gallardo/Instagram



La cubana resaltó que es el trato de Leslie con Emilio la razón principal de su buena relación con la joven.

“Lo mantiene feliz, bromea con él, se divierten, hacen payasadas, co*en mucho", dijo entre risas. "No viste que están bien flaquitos, parecen conejos no paran de cog*r".

Sobre la posibilidad de que Emilio y Leslie se conviertan pronto en papás, la actriz reaccionó emocionada, pues resaltó que muere por convertirse en abuela.

"Mejor, para que yo me entretenga en algo, pero claro (me gustaría ser abuela) lo estoy pidiendo a gritos”, compartió.

¿Emilio Osorio y Leslie Gallardo serán papás pronto?

Pese a sus deseos de convertirse en abuela, Niurka Marcos aseguró que la educación que les dio a sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, fue de tanta consciencia que ellos quieren esperar hasta "estar listos" para poder agrandar la familia.