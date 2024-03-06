¿Emilio Osorio tendrá pronto un bebé con Leslie Gallardo? Niurka pide a gritos un nieto
La cubana opinó sobre su nuera y reveló si su hijo planea tener un hijo próximamente.
Niurka Marcos destapó intimidades de Emilio Osorio y contó si el actor ya está planeando tener hijos con su novia, Leslie Gallardo.
'El Halcón' anunció su nuevo romance en noviembre de 2023 tras su rompimiento con Karol Sevilla, con quien tenía 3 años de relación.
Niurka Marcos revela deseos por tener un nieto
Con apenas unos meses de noviazgo, el actor y cantante y la estrella de realities como ‘Acapulco Shore’ parecen ir tan en serio que Leslie Gallardo ya convive con Niurka Marcos.
La vedette fue cuestionada sobre cómo es su relación con la novia de su hijo y, además de admitir que está contenta con su nuera, dio varios detalles de la pareja.
"Me cae muy bien porque es muy polémica, es igualita que yo, es como yo en bebecita, me encanta que sea honesta, que es divertida”, mencionó en el video publicado por Ernesto Buitrón en su canal de YouTube el pasado 5 de marzo.
La cubana resaltó que es el trato de Leslie con Emilio la razón principal de su buena relación con la joven.
“Lo mantiene feliz, bromea con él, se divierten, hacen payasadas, co*en mucho", dijo entre risas. "No viste que están bien flaquitos, parecen conejos no paran de cog*r".
Sobre la posibilidad de que Emilio y Leslie se conviertan pronto en papás, la actriz reaccionó emocionada, pues resaltó que muere por convertirse en abuela.
"Mejor, para que yo me entretenga en algo, pero claro (me gustaría ser abuela) lo estoy pidiendo a gritos”, compartió.
¿Emilio Osorio y Leslie Gallardo serán papás pronto?
Pese a sus deseos de convertirse en abuela, Niurka Marcos aseguró que la educación que les dio a sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, fue de tanta consciencia que ellos quieren esperar hasta "estar listos" para poder agrandar la familia.
“Pero eduqué a mis hijos tan bien, con tanta consciencia respecto a ese tema que pues no me quieren dar nietos hasta que estén listos, entonces me fregué, me tengo que esperar hasta que ellos consideren que están listos para traer a un bebé al mundo", aclaró.