Famosos

¿Emilio Osorio tendrá pronto un bebé con Leslie Gallardo? Niurka pide a gritos un nieto

La cubana opinó sobre su nuera y reveló si su hijo planea tener un hijo próximamente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Hijo de Niurka Marcos se casa: Emilio Osorio sorprende a todos al lucir una falda en la boda

Niurka Marcos destapó intimidades de Emilio Osorio y contó si el actor ya está planeando tener hijos con su novia, Leslie Gallardo.

'El Halcón' anunció su nuevo romance en noviembre de 2023 tras su rompimiento con Karol Sevilla, con quien tenía 3 años de relación.

PUBLICIDAD

Niurka Marcos revela deseos por tener un nieto

Con apenas unos meses de noviazgo, el actor y cantante y la estrella de realities como ‘Acapulco Shore’ parecen ir tan en serio que Leslie Gallardo ya convive con Niurka Marcos.

Más sobre Famosos

Atacan a tiros a grupo Agua Marina en pleno concierto: lo que se sabe
2 mins

Atacan a tiros a grupo Agua Marina en pleno concierto: lo que se sabe

Univision Famosos
Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance
2 mins

Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance

Univision Famosos
Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos
2 mins

Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos

Univision Famosos
Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”
0:54

#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”

Univision Famosos
Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin
1 mins

Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
Altair Jarabo habla de los 19 años que le lleva su esposo: “Es algo muy bueno”
0:58

Altair Jarabo habla de los 19 años que le lleva su esposo: “Es algo muy bueno”

Univision Famosos
Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción
2 mins

Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción

Univision Famosos

La vedette fue cuestionada sobre cómo es su relación con la novia de su hijo y, además de admitir que está contenta con su nuera, dio varios detalles de la pareja.

"Me cae muy bien porque es muy polémica, es igualita que yo, es como yo en bebecita, me encanta que sea honesta, que es divertida”, mencionó en el video publicado por Ernesto Buitrón en su canal de YouTube el pasado 5 de marzo.

Leslie ha presumido la buena relación que tiene con su suegra, Niurka.
Leslie ha presumido la buena relación que tiene con su suegra, Niurka.
Imagen Leslie Gallardo/Instagram


La cubana resaltó que es el trato de Leslie con Emilio la razón principal de su buena relación con la joven.

“Lo mantiene feliz, bromea con él, se divierten, hacen payasadas, co*en mucho", dijo entre risas. "No viste que están bien flaquitos, parecen conejos no paran de cog*r".

Sobre la posibilidad de que Emilio y Leslie se conviertan pronto en papás, la actriz reaccionó emocionada, pues resaltó que muere por convertirse en abuela.

"Mejor, para que yo me entretenga en algo, pero claro (me gustaría ser abuela) lo estoy pidiendo a gritos”, compartió.

¿Emilio Osorio y Leslie Gallardo serán papás pronto?

Pese a sus deseos de convertirse en abuela, Niurka Marcos aseguró que la educación que les dio a sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, fue de tanta consciencia que ellos quieren esperar hasta "estar listos" para poder agrandar la familia.

“Pero eduqué a mis hijos tan bien, con tanta consciencia respecto a ese tema que pues no me quieren dar nietos hasta que estén listos, entonces me fregué, me tengo que esperar hasta que ellos consideren que están listos para traer a un bebé al mundo", aclaró.

Relacionados:
FamososNiurka Marcos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD