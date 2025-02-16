¿Romina Marcos se casa? Ella y su novia rompen el silencio y por fin lo aclaran

Video ¿Romina Marcos y su novia se casan? La supuesta propuesta de matrimonio: video

La pareja sembró la duda en muchos luego de un romántico video que publicaron en Instagram en el que algunos consideraron que fue una 'pedida de mano' por parte de Salazar.

A Romina se le ve muy emocionada y con lágrimas, pero las dudas sobre un posible compromiso se avivaron cuando en uno de los momentos del clip se lee "damas de honor".

¿Romina Marcos se comprometió con su novia?

Este sábado 15 de febrero, Laura Salazar aclaró la controversia que se generó con el video que publicaron.

"Hermosas, ya ví que están diciendo que le propuse matrimonio a 'Romi'", dijo junto a la joven luego de que algunos medios afirmaron en sus titulares sobre el supuesto compromiso.

"Pero no, fue una propuesta de novia formal", aclaró mientras la hija de Niurka le daba la razón ante la cámara.

"Acuérdense que yo quería que fuera algo súper romántico y sí fue", agregó respecto al video que comenzó a generar las especulaciones alrededor de su supuesta pedida de matrimonio.

"¡Sí fue lo más romántico que me ha pasado en mi vida! Literal", comentó Romina Marcos sin dejar de abrazar a su novia.

"Tal vez por eso pensaron que nos íbamos a casar y también porque una de nuestras amigas subió una historia y puso 'damas de honor', pero nada más era como tema de ahí que se habló de: 'Ay, cuando se casen seremos sus damas de honor'", explicó la exparticipante de realitys shows.

"Pero no, no nos vamos a casar", puntualizó la joven de 29 años, "¡pero ya somos novias!".

La relación de Romina Marcos y su novia

A finales de diciembre de 2024, la hija de Niurka reveló que era "lesbiana", que mantenía por primera vez una relación con una mujer de la que estaba "enamoradísima".

Días después se dejó ver muy cariñosa por primera vez con Laura Salazar, dejando ver que su pareja se trataba de la famosa 'influencer' y médico cirujana.

Desde entonces se dejaron ver muy amorosas en redes sociales y muchos asumieron que el noviazgo ya era una realidad, sin embargo, fue hasta este San Valentín que las chicas formalizaron su relación.