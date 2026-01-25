Victoria Beckham Nicola Peltz reacciona luego que DJ de su boda hablara sobre baile "inapropiado" de Victoria Beckham La polémica en torno a los Beckham sigue subiendo de tono y Nicola Peltz ha dejado claro de qué lado está tras exponer su reacción después de que Fat Tony, el DJ de su boda, hablara sobre el supuesto baile “muy inapropiado” de Victoria Beckham.



Video DJ de la boda de Brooklyn revela que el baile “inapropiado” de Victoria Beckham habría hecho llorar a Nicola

Nicola Peltz pareció respaldar al DJ de su boda mientras crece el escándalo por el supuesto "baile inapropiado" que hizo su suegra Victoria Beckham durante las nupcias de 2022 y que ha sido expuesto en días recientes.

La joven actriz evidenció que sigue mostrando la buena relación que mantiene con el DJ Fat Tony luego de que él apoyara públicamente la versión de Brooklyn Beckham sobre el supuesto y polémico baile que su madre Victoria habría protagonizado durante la fiesta.

Nicola Peltz da espaldarazo al DJ de su boda

La actriz de 'Bates motel', de 31 años, dejó ver su respaldo al darle 'me gusta' a la publicación que el DJ compartió en Instagram la mañana de este sábado 24 de enero en la que reflexionaba sobre el "amor incondicional".

"Es genial estar de vuelta en casa", escribió Tony junto a una foto de sus dos perros.

"Pensamiento del día... el poder del amor incondicional", agregó.

Nicola Peltz le dio 'like' a esta publicación que hizo Fat Tony en Instagram tan solo horas después de hacer reveladoras declaraciones en la TV británica sobre la boda de la actriz con Brooklyn Beckham. Imagen Fat Tony/Instagram



La publicación llegó justo después de que Brooklyn Beckham difundiera un fuerte comunicado en el que se distancia de su familia y acusa a sus padres de intentar "arruinar" su relación con Peltz.

Entre los señalamientos, el empresario de 26 años aseguró que su madre se apropió del primer baile con Nicola y bailó de manera "muy inapropiada" sobre él, dejándolo "humillado".

En su aparición del viernes en el show británico 'This morning', Fat Tony respaldó las declaraciones del primogénito de los Beckham e incluso señaló al cantante Marc Anthony como presunto responsable del momento "realmente incómodo".

Según el DJ, el cantante de salsa llamó a "la mujer más hermosa de la sala para que subiera al escenario", mencionó el nombre de Victoria y luego indicó a Brooklyn que "pusiera las manos en las caderas de su madre".

Tony aclaró la situación asegurando: "¡No hubo ninguna promiscuidad, ni trajes de gato de PVC, ni acción de Spice Girls!", y explicó que calificó el momento como "inapropiado" únicamente por el contexto.

La escena dejó a Brooklyn "devastado" y provocó que Nicola "saliera de la sala llorando desconsoladamente".

Tras las declaraciones que el DJ dio al matutino británico y la reacción de Peltz a la publicación que el músico hizo en Instagram horas después, quedaría claro que a la actriz no le habría molestado que diera su versión sobre esta polémica.

El escándalo y drama Beckham

David y Victoria Beckham no respondieron directamente a las acusaciones de su hijo, hechas el pasado 19 de enero.

Sin embargo, ambos regresaron a Instagram el pasado miércoles 21 de enero compartiendo fotos para celebrar los cumpleaños de amigos cercanos.

Tras meses de rumores de una supuesta discordia familiar, Brooklyn Beckham declaró que "no quería reconciliarse con su familia".

"Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia", soltó en Instagram.