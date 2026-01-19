David Beckham Hijo de Victoria y David Beckham lanza duro mensaje contra sus padres: los acusa de manipulación y humillación Brooklyn Beckham rompió el silencio en medio del drama familiar que vive con su familia desde su boda con Nicola Peltz. “Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, dijo.



Brooklyn, el hijo mayor de Victoria y David Beckham, lanzó un duro mensaje en contra de sus padres luego de que el diario británico Daily Mail reportara que su esposa, Nicola Peltz, no le permitía, supuestamente, reconciliarse con sus padres.

A través de un comunicado que publicó en Instagram, el modelo británico habló por primera vez del drama familiar que vive con la diseñadora y el exfutbolista desde su boda con Nicola Peltz. Este lunes 19 de enero acusó a sus padres de intentar “arruinar” su relación con la joven desde mucho antes de su boda.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, comenzó, aludiendo a la nota publicada por Daily Mail el 17 de enero.

En el texto, Brooklyn acusó a sus padres de, supuestamente, controlar “las narrativas en la prensa” sobre su familia durante toda su vida.

“Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, agregó.

El comunicado de Brooklyn Beckham. Imagen Brooklyn Beckham / Instagram

Sus padres intentaron "arruinar" su relación antes de su boda

El hijo mayor de Victoria y David Beckham fue claro, el drama familiar comenzó desde antes de su boda con Nicola Peltz. La joven pareja se casó en Palm Beach, Florida, el 9 de abril de 2022.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, reveló.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual. Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme ‘malvado’ porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido”, insistió.

Brooklyn también ventiló que algunos mientras de su familia le dijeron “que Nicola no era de sangre ni de familia”. Incluso, aseguró que el día de su boda, Victoria Beckham “secuestró” su primer baile con su esposa, el cual había sido planeado “con semanas de anticipación con una romántica canción de amor”.

“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, contó.

Hijo de David y Victoria Beckham no quiere reconciliarse con sus padres. Imagen Brooklyn Beckham / Instagram



En su comunicado, Brooklyn aseguró que con la intención de “crear nuevos recuerdos” sobre el día de su boda, tanto él como Nicola decidieron “renovar sus votos”, pues querían “alegría y felicidad” y “no ansiedad ni vergüenza”.

“Mi familia le ha faltado el respeto constantemente a mi esposa, por mucho que hayamos intentado unirnos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos”.

Acusa "rechazo" de sus padres

El también fotógrafo señaló que, contrario a lo que se especuló en mayo de 2025, tanto él como su esposa viajaron a Londres para celebrar el cumpleaños David Beckham. Sin embargo, fueron “rechazados”.

“Nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme”, insistió.

“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales. Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a nuestra ‘familia perfecta’. Pero la única vez que mi esposa le pidió a mi madre que apoyara a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó”, expresó.

No quiere reconciliarse con sus padres

Por último, Brooklyn Beckhan negó tajante que su esposa lo controlara y aseguró que, desde su ruptura con sus padres, ha encontrado “paz y alivio”.

“La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, dijo.