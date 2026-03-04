David Beckham Victoria y David Beckham mandan mensaje a su hijo Brooklyn en medio de disputa familiar La diseñadora y el exfutbolista hicieron a un lado las diferencias con su hijo para enviarle un emotivo mensaje a poco más de un mes de que Brooklyn los acusara de manipulación y humillación.



Video Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Victoria y David Beckham hicieron a un lado las diferencias con su hijo Brooklyn y le enviaron un mensaje en medio de la disputa familiar que sostienen, luego de que en enero pasado él los acusara de manipulación y humillación.

Con motivo del cumpleaños número 27 de Brooklyn Beckham, la diseñadora empleó sus redes sociales y compartió un par de fotografías de su hijo mayor. Junto a las imágenes, Victoria le dejó claro a su hijo cuánto lo quiere.

“Feliz cumpleaños Brooklyn, te amamos demasiado", escribió junto a un emoji en forma de corazón.

El mensaje de Victoria Beckham para Brooklyn. Imagen Victoria Beckham / Instagram



Al igual que la exintegrante de las Spice Girl, David Beckham se pronunció en Instagram. En su publicación, el exfutbolista recordó algunos momentos en familia con su hijo mayor.

“27 años hoy", escribió junto a un emoji con los ojos llorosos. "Feliz cumpleaños, Bust".

El mensaje de David Beckham para Brooklyn por su cumpleaños. Imagen David Beckham / Instagram

¿Qué pasó entre Brooklyn y sus padres, Victoria y David Beckham?

El 19 de enero, Brooklyn Beckham confirmó en sus redes sociales que desde su boda con Nicola Peltz se encuentra distanciado de sus padres, con quienes no desea reconciliarse.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, dijo.

El aspirante a chef los acusó de manipulación, humillación y de hasta intentar “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde mucho antes de su boda, así como de controlar “las narrativas de la prensa” y de, presuntamente, manipular su vida.

“La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, subrayó.