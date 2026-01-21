David Beckham

¿Victoria Beckhman y su hijo Brooklyn no tuvieron baile "inapropiado" como él acusa? Surgen otras versiones

Luego de que el modelo afirmara que su mamá se apropió del baile que debía hacer con su esposa, Nicola Peltz, Page Six revela que fuentes lo contradicen.

Por:Dayana Alvino
Video Hijo de David y Victoria Beckham confirma drama en su boda: esto pasó con el baile y vestido de novia

Victoria Beckham aparentemente no se robó el primer baile de bodas de su hijo Brooklyn con su esposa Nicola Peltz, como él acusó.

Este lunes, el modelo afirmó en un comunicado, vía sus redes sociales, que su “madre secuestró mi primer baile con mi esposa”, en su enlace nupcial de abril de 2022.

“Ella bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, aseveró.

Victoria Beckham no habría “secuestrado” primer baile de bodas de su hijo

Tras lo asegurado por Brooklyn Beckham, Page Six dio a conocer que fuentes les aseguraron que Victoria no se apropió del “primer baile de la pareja” en su boda.

“[Ese] ocurrió después de que ellos [los novios], su familia y otros invitados ya habían estado bailando durante un rato, cuando el cantante Marc Anthony subió al escenario para actuar”, explicaron.

‘Insiders’ indicaron que no hubo ningún “secuestro” del primer baile del empresario con Nicola Peltz, quienes “ya habían bailado juntos”, reporta el medio.

Los informantes agregaron que el baile de Victoria con Brooklyn no habría sido “inapropiado”, pues a ellos pronto se les unieron David Beckham y su hija, Harper: “Fue un baile familiar, básicamente”.

El 23 de mayo de 2022, un mes después de la boda, Vogue publicó una serie de fotografías exclusivas que captó durante el evento.

La revista difundió en su versión web una imagen en la que se puede ver a Brooklyn y Nicola bailando en medio de la pista.

“El cantante sudafricano Lloyiso interpretó ‘Can't Help Falling in Love’ de Elvis Presley para el primer baile de la pareja”, anotaron en la descripción de la postal.

Brooklyn Beckham y su esposa tendrían el único video del baile de él con Victoria

Previamente, un supuesto invitado a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz relató a Page Six que en el baile que Victoria compartió con su hijo sí se habría comportado “inapropiadamente”.

Esta persona, no identificada, comentó que presuntamente la ex Spice Girl “subió al escenario y envolvió a Brooklyn con sus brazos” y “le acarició el cuello con la nariz”.

El portal detalla que supuestamente sí existiría un video de ese instante, pero que lo tienen la actriz y su marido, quienes no planearían hacerlo público.

