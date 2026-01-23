Marc Anthony ¿Marc Anthony detrás de conflicto de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?: "Pon las manos en las caderas" De acuerdo con la periodista Alison Boshoff, el salsero habría pronunciado unas palabras que supuestamente no le agradaron a los suegros de Brooklyn Beckham. Además, el cantante llamó a la diseñadora de modas “la mujer más hermosa de la sala”, lo que presuntamente causó que Nicola Peltz llorara “desconsoladamente”.



Marc Anthony aparentemente dio un discurso y "metió la pata" durante la, ahora polémica, boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

El 9 de abril de 2022, el salsero realizó una presentación en medio de la recepción del enlace nupcial del hijo de sus amigos, Victoria y David Beckham, y, actualmente, la forma en la que se comportó está dando de qué hablar.

Marc Anthony habría incomodado con discurso en la boda de Brooklyn Beckham

De acuerdo con Alison Boshoff, editora de Daily Mail, “hubo problemas con la actuación de Marc Anthony” en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

En un comunicado, el empresario, afirmó que, en la celebración, el artista lo llamó al escenario justo cuando en el programa estaba designado que ocurriría el “baile romántico con mi esposa”.

“Pero, en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo en su lugar. Ella bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos”, sentenció.

Según Boshoff, ya antes de esa intervención, el esposo de Nadia Ferreira había cometido un presunto error ante los invitados.

“Marc Anthony metió la pata al dar un discurso ‘inconexo’ en el que sólo hablaba de lo afortunados que serían Nicola y Brooklyn de tener un matrimonio tan maravilloso como el de David y Victoria Beckham”, expuso.

La comunicadora explica que las palabras del intérprete de ‘Vivir mi vida’ habrían incomodado a los papás de Nicola, Claudia y Nelson Peltz.

“Eso ofendió a los Peltz, que eran los anfitriones del evento y están orgullosos de su propio matrimonio. Llevan casados desde 1985 y tienen 8 hijos”, relató.

¿Marc Anthony hizo llorar a Nicola Peltz en su boda?

Este 23 de enero, DJ Fat Tony, quien amenizó la recepción de la boda, se presentó en el programa ‘This Morning’ y habló de lo que presenció.

El músico británico aseguró que, antes de cantar, Marc Anthony invitó a Victoria Beckham a la pista de baile, en la que ya estaba Brooklyn, llamándola “la mujer más hermosa de la sala”.

“Victoria está junto al escenario, sube y, por supuesto, en ese momento Brooklyn está completamente destrozado porque pensaba que iba a bailar su primer baile con su esposa”, externó.

“Entonces, Nicola sale de la habitación, llorando desconsoladamente. Brooklyn se queda ahí en el escenario, y bailan, y Marc Anthony dice: ‘Pon las manos en las caderas de tu madre’”, añadió.