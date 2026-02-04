Victoria Beckham Suegro multimillonario de Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre disputa familiar con Victoria y David Nelson Peltz, papá de Nicola Peltz, reaccionó a lo publicado por su yerno, quien realizó fuertes acusaciones contra sus padres, entre ellas que han intentado “arruinar” su relación con la actriz.



Nelson Peltz, el suegro multimillonario de Brooklyn Beckham, rompió el silencio en torno a la disputa familiar que el modelo sostiene con sus papás, David y Victoria Beckham.

A mediados de enero, el también emprendedor acusó a sus padres, entre otras cosas, de “intentar sin cesar de arruinar” su relación con su esposa Nicola Peltz.

Suegro de Brooklyn Beckham reacciona

A días de que surgiera la polémica, en la que también ha resultado involucrado, Nelson Peltz finalmente habló al respecto.

Este martes 3 de febrero, el inversionista estuvo presente en el evento ‘WSJ Invest Live’, en West Palm Beach, Florida, reporta The Independent.

Ahí, la periodista Lauren Thomas le preguntó sobre “negociar situaciones de alto riesgo, particularmente aquellas que ocurren a la vista del público”, ya que su hija ha estado en el centro de la atención.

“¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente?”, respondió en tono de broma. “No me he dado cuenta para nada”.

Centrándose en el cuestionamiento, el empresario detalló que: “Mi consejo es que se mantengan alejados de los medios. ¿De qué les sirvió eso?”.

“Mi hija y los Beckham son otra historia. No es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz”, concluyó.

¿Qué sucede entre Brooklyn y Nicola y David y Victoria Beckham?

En un comunicado, difundido mediante su cuenta de Instagram, Brooklyn Beckham confirmó que se encuentra distanciado de sus papás, David y Victoria, y hermanos, Romeo, Cruz y Harper.

En su escrito, él relató que algunos incidentes que contribuyeron a la ruptura de su vínculo, como la ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda “canceló la confección” del vestido de novia de Nicola “en el último momento”.

Asimismo, señaló que el día de la boda, su mamá “se apropió” de su primer baile nupcial con la actriz, haciéndolo sentir “incómodo y humillado”.

