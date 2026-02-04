Victoria Beckham

Suegro multimillonario de Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre disputa familiar con Victoria y David

Nelson Peltz, papá de Nicola Peltz, reaccionó a lo publicado por su yerno, quien realizó fuertes acusaciones contra sus padres, entre ellas que han intentado “arruinar” su relación con la actriz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Nelson Peltz, el suegro multimillonario de Brooklyn Beckham, rompió el silencio en torno a la disputa familiar que el modelo sostiene con sus papás, David y Victoria Beckham.

A mediados de enero, el también emprendedor acusó a sus padres, entre otras cosas, de “intentar sin cesar de arruinar” su relación con su esposa Nicola Peltz.

PUBLICIDAD

Suegro de Brooklyn Beckham reacciona

A días de que surgiera la polémica, en la que también ha resultado involucrado, Nelson Peltz finalmente habló al respecto.

Más sobre Victoria Beckham

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen tras drama familiar: esto le dice él ante todos
0:52

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen tras drama familiar: esto le dice él ante todos

Univision Famosos
David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa Victoria en medio del drama con su hijo Brooklyn
1 mins

David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa Victoria en medio del drama con su hijo Brooklyn

Univision Famosos
David y Victoria Beckham reaparecen al lado de sus hijos, y sus novias, tras acusaciones de Brooklyn
2 mins

David y Victoria Beckham reaparecen al lado de sus hijos, y sus novias, tras acusaciones de Brooklyn

Univision Famosos
Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo
0:31

Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Univision Famosos
Nicola Peltz reacciona luego que DJ de su boda hablara sobre baile "inapropiado" de Victoria Beckham
3 mins

Nicola Peltz reacciona luego que DJ de su boda hablara sobre baile "inapropiado" de Victoria Beckham

Univision Famosos
En medio de la polémica, Victoria Beckham es centro de memes tras acusaciones de su hijo
0:30

En medio de la polémica, Victoria Beckham es centro de memes tras acusaciones de su hijo

Univision Famosos
Los Beckham amasan una fortuna de más de mil millones, pero la familia de Nicola Peltz los supera
0:59

Los Beckham amasan una fortuna de más de mil millones, pero la familia de Nicola Peltz los supera

Univision Famosos
DJ de la boda de Brooklyn revela que el baile “inapropiado” de Victoria Beckham habría hecho llorar a Nicola
1:00

DJ de la boda de Brooklyn revela que el baile “inapropiado” de Victoria Beckham habría hecho llorar a Nicola

Univision Famosos
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿quién tiene más dinero?
1 mins

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿quién tiene más dinero?

Univision Famosos
¿Marc Anthony detrás de conflicto de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?: "Pon las manos en las caderas"
2 mins

¿Marc Anthony detrás de conflicto de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?: "Pon las manos en las caderas"

Univision Famosos

Este martes 3 de febrero, el inversionista estuvo presente en el evento ‘WSJ Invest Live’, en West Palm Beach, Florida, reporta The Independent.

Ahí, la periodista Lauren Thomas le preguntó sobre “negociar situaciones de alto riesgo, particularmente aquellas que ocurren a la vista del público”, ya que su hija ha estado en el centro de la atención.

“¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente?”, respondió en tono de broma. “No me he dado cuenta para nada”.

Centrándose en el cuestionamiento, el empresario detalló que: “Mi consejo es que se mantengan alejados de los medios. ¿De qué les sirvió eso?”.

“Mi hija y los Beckham son otra historia. No es para cubrirlo hoy, pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz”, concluyó.

¿Qué sucede entre Brooklyn y Nicola y David y Victoria Beckham?

En un comunicado, difundido mediante su cuenta de Instagram, Brooklyn Beckham confirmó que se encuentra distanciado de sus papás, David y Victoria, y hermanos, Romeo, Cruz y Harper.

En su escrito, él relató que algunos incidentes que contribuyeron a la ruptura de su vínculo, como la ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda “canceló la confección” del vestido de novia de Nicola “en el último momento”.

Asimismo, señaló que el día de la boda, su mamá “se apropió” de su primer baile nupcial con la actriz, haciéndolo sentir “incómodo y humillado”.

PUBLICIDAD

Luego de que Brooklyn hablara, David y Victoria han mantenido el hermetismo. Sin embargo, reaparecieron con Romeo, Cruz y Harper en la Semana de la Moda, en París.

Relacionados:
Victoria BeckhamDavid BeckhamBrooklyn BeckhamFranciaPolémicas de famososCelebridadesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX