Victoria y David Beckham estarían “preocupados” por el acuerdo prenupcial de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz

Aparentemente, la pareja siente angustia por el futuro de su retoño, si es que llega a separarse de la actriz. Hace unos días, Brooklyn acusó a sus padres de querer sabotear su relación con Nicola Peltz.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Victoria y David Beckham estarían preocupados por su hijo Brooklyn, debido al acuerdo prenupcial que firmó con su esposa Nicola Peltz.

De acuerdo con The Sun, el modelo, de 26 años, firmó un “rígido” contrato legal antes de casarse con la actriz, de 31, en abril de 2022, por lo que no obtendrá nada de la riqueza de la familia de ella si se divorcian.

El medio puntualiza que el papá de la también directora de cine, Nelson Peltz, tiene un patrimonio estimado de 1.2 millones de libras.

¿Por qué los Beckham estarían preocupados por Brooklyn?

Según el diario, “una fuente cercana” a David y Victoria Beckham, ellos se sentirían angustiados por el futuro de Brooklyn.

“El temor es que haya sido completamente absorbido por los Peltz y se haya alejado de todos los demás”, contó el informante.

“Si alguna vez se separan, Brooklyn quedaría completamente marginado y sin mucho dinero que mostrar a cambio”, agregó.

“Es como si lo tuvieran cautivo o algo así, porque, por desgracia, eso es lo que sienten ellos. Su futuro está completamente en manos de los Peltz”, mencionó.

En el sitio web se expone que presuntamente a inicios de este año, Brooklyn envió a sus padres un aviso “advirtiéndoles que ahora sólo pueden contactarlo por medio de sus abogados”.

Al respecto, el ‘insider’ indicó que Victoria y David supuestamente se agobiaron tanto por la influencia de sus suegros, que le respondieron con una carta dirigida solamente a él.

“Fue algo así como: ‘Danos una señal de que estás bien, porque nos preocupamos por ti’. Todo lo que han hecho por Brooklyn ha surgido del amor y la preocupación”, expuso.

David Beckham y Victoria quizá no responderán públicamente a su hijo

Luego de la declaración pública en la que Brooklyn acusó a David y Victoria Beckham de “controlarlo” durante toda su vida, se ha esperado una respuesta igual de profunda del futbolista y la diseñadora de moda.

No obstante, parece que eso no sucederá. Daily Mail reporta que a ellos “no les importa lo que diga la prensa”, sino que “han perdido a su hijo”.

