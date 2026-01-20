David Beckham

¿Victoria Beckham y su hijo Brooklyn tuvieron baile "inapropiado" en su boda? Revelan supuestos detalles

En una impactante declaración, el empresario afirmó que su madre lo hizo sentirse “incómodo” durante la recepción de su enlace nupcial con Nicola Peltz. Ahora, fuentes revelan qué habría pasado.


Brooklyn Beckham reforzó la polémica en torno a su familia luego de que realizara una serie de acusaciones en contra de sus padres, Victoria y David, y sus hermanos, Romeo, Cruz y Harper.

En un comunicado, el modelo aseguró que las actitudes de su mamá marcaron su enlace nupcial con Nicola Peltz, en abril de 2022.

“Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación para ser una canción de amor romántica”, contó.

Él relató que, frente a sus 500 invitados, Marc Anthony lo llamó al escenario, justo cuando el programa marcaba que bailaría con su esposa, y la excantante lo esperaba para bailar con él.

“Bailó sobre mí de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, aseguró.

¿Cómo fue el baile “inapropiado” de Victoria Beckham con su hijo Brooklyn?

Este 20 de enero, Page Six dio a conocer que “el primer baile de bodas ‘especial’ de Brooklyn Beckham con su esposa Nicola Peltz terminó en "caos”.

Según el medio, la actriz de 31 años “salió corriendo entre lágrimas” mientras que Victoria Beckham se “acurrucaba” en el cuello de su retoño al tiempo que danzaban durante la recepción de la ceremonia.

En el portal se reporta que supuestamente una persona que habría estado presente en el evento les relató que la pareja y sus familias y amigos habían estado bailando por un rato antes del controversial instante.

En el momento que el salsero solicitó al novio en la pista, presuntamente lo hizo para que bailara “con la mujer más hermosa del lugar” y convocó a Victoria, no a Nicola.

El informante contó que la antigua Spice Girl “subió al escenario y envolvió a Brooklyn con sus brazos” y “le acarició el cuello con la nariz”.

“Ella estaba bailando con él de una manera muy inapropiada. Le quitó ese momento a Nicola, esa es la pura verdad”, afirmó el ‘insider’.

“Nicola salió corriendo, llorando. El lado de la sala donde estaban los Beckham estaba animando y el lado de los Peltz estaba en silencio”, añadió.

Presuntamente, habrían sido los amigos de Nicola los que la motivaron para que volviera al festejo: “Tenía la cara hinchada. Finalmente bajó y estuvo triste toda la noche, fue muy desgarrador”.

Apoyan versión de Brooklyn Beckham

Stavros Agapiou, pareja del DJ británico Fat Tony, a quien Daily Mail indica que le pidieron que actuara en la recepción del matrimonio, mostró públicamente su apoyo a Brooklyn Beckham.

El diario expone que él anotó en un comentario de Instagram, ahora eliminado: “Estuve ahí y ella lo hizo, él dice la verdad”.

Hasta ahora, Victoria Beckham no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones de su hijo, pero ha transcendido que ella estaría “destrozada”.

