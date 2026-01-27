Victoria Beckham David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa Victoria en medio del drama con su hijo Brooklyn David Beckham externó el orgullo que siente por su esposa Victoria, en medio de la polémica que se suscitó por las declaraciones de su hijo Brooklyn.



Victoria Beckham obtuvo un importante reconocimiento en Francia y lo recibió acompañada de su esposo David Beckham y tres de sus hijos, pues Brooklyn brilló por su ausencia.

El 26 de enero la 'Posh Spice' fue nombrada por el Ministerio de Cultura francés como Oficial de las Artes y las Letras, por su contribución al arte y a la cultura a nivel global.

David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa

Victoria Beckham recibió la condecoración en medio de la polémica que hay con su hijo Brookly y su esposo David Beckham se mostró orgulloso de su logro.

Con una serie de fotografías del evento, el exfutbolista escribió en Instagram: " Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado Victoria Beckham. Ser nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés... nadie se lo merece más que tú. Te amamos".

David Beckham le mostró su apoyo incondicional a su esposa Victoria. Imagen David Beckham/Instagram

Victoria Beckham reapareció junto a sus hijos

La ex Spice Girl acudió al evento acompañada de su inseparable esposo, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper estuvieron presentes con sus respectivas parejas.

Brooklyn y su esposa Nicola Peltz brillaron por su ausencia en medio de la polémica que protagonizan por las acusaciones que el joven hizo en contra de su madre, por presuntamente haber arruinado el primer baile como marido y mujer en su boda, la cual se llevó a cabo en 2022.

En un mensaje publicado el 19 de enero de 2026, el hijo de Victoria y David confirmó que hay un alejamiento con su familia y no desea reconciliarse con sus padres.