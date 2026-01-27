Victoria Beckham

David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa Victoria en medio del drama con su hijo Brooklyn

David Beckham externó el orgullo que siente por su esposa Victoria, en medio de la polémica que se suscitó por las declaraciones de su hijo Brooklyn.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Victoria Beckham obtuvo un importante reconocimiento en Francia y lo recibió acompañada de su esposo David Beckham y tres de sus hijos, pues Brooklyn brilló por su ausencia.

El 26 de enero la 'Posh Spice' fue nombrada por el Ministerio de Cultura francés como Oficial de las Artes y las Letras, por su contribución al arte y a la cultura a nivel global.

PUBLICIDAD

David Beckham dedica emotivo mensaje a su esposa

Más sobre Victoria Beckham

David y Victoria Beckham reaparecen al lado de sus hijos, y sus novias, tras acusaciones de Brooklyn
2 mins

David y Victoria Beckham reaparecen al lado de sus hijos, y sus novias, tras acusaciones de Brooklyn

Univision Famosos
Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo
0:31

Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

Univision Famosos
Nicola Peltz reacciona luego que DJ de su boda hablara sobre baile "inapropiado" de Victoria Beckham
3 mins

Nicola Peltz reacciona luego que DJ de su boda hablara sobre baile "inapropiado" de Victoria Beckham

Univision Famosos
En medio de la polémica, Victoria Beckham es centro de memes tras acusaciones de su hijo
0:30

En medio de la polémica, Victoria Beckham es centro de memes tras acusaciones de su hijo

Univision Famosos
Los Beckham amasan una fortuna de más de mil millones, pero la familia de Nicola Peltz los supera
0:59

Los Beckham amasan una fortuna de más de mil millones, pero la familia de Nicola Peltz los supera

Univision Famosos
DJ de la boda de Brooklyn revela que el baile “inapropiado” de Victoria Beckham habría hecho llorar a Nicola
1:00

DJ de la boda de Brooklyn revela que el baile “inapropiado” de Victoria Beckham habría hecho llorar a Nicola

Univision Famosos
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿quién tiene más dinero?
1 mins

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: ¿quién tiene más dinero?

Univision Famosos
¿Marc Anthony detrás de conflicto de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?: "Pon las manos en las caderas"
2 mins

¿Marc Anthony detrás de conflicto de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn?: "Pon las manos en las caderas"

Univision Famosos
Victoria Beckham se habría distanciado de Nicola Peltz tras conocer a su familia: “Surgieron tensiones”
3 mins

Victoria Beckham se habría distanciado de Nicola Peltz tras conocer a su familia: “Surgieron tensiones”

Univision Famosos
Victoria y David Beckham estarían “preocupados” por el acuerdo prenupcial de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz
2 mins

Victoria y David Beckham estarían “preocupados” por el acuerdo prenupcial de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz

Univision Famosos

Victoria Beckham recibió la condecoración en medio de la polémica que hay con su hijo Brookly y su esposo David Beckham se mostró orgulloso de su logro.

Con una serie de fotografías del evento, el exfutbolista escribió en Instagram: " Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado Victoria Beckham. Ser nombrada Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés... nadie se lo merece más que tú. Te amamos".

David Beckham le mostró su apoyo incondicional a su esposa Victoria.
David Beckham le mostró su apoyo incondicional a su esposa Victoria.
Imagen David Beckham/Instagram

Victoria Beckham reapareció junto a sus hijos

La ex Spice Girl acudió al evento acompañada de su inseparable esposo, y sus hijos Romeo, Cruz y Harper estuvieron presentes con sus respectivas parejas.

Brooklyn y su esposa Nicola Peltz brillaron por su ausencia en medio de la polémica que protagonizan por las acusaciones que el joven hizo en contra de su madre, por presuntamente haber arruinado el primer baile como marido y mujer en su boda, la cual se llevó a cabo en 2022.

En un mensaje publicado el 19 de enero de 2026, el hijo de Victoria y David confirmó que hay un alejamiento con su familia y no desea reconciliarse con sus padres.

A pesar del escándalo la diseñadora y el exfutbolista no han dado declaraciones al respecto.

Relacionados:
Victoria BeckhamDavid BeckhamBrooklyn BeckhamFranciaPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX