Brooklyn Beckham

Brooklyn da nuevo golpe a su papá, David Beckham, tras ventilar drama familiar

El hijo de Victoria y David Beckham tomaría drástica decisión tras acusar a sus padres de manipulación y humillación. Esto hizo Brooklyn Beckham.

Elizabeth González
Video Brooklyn Beckham y Nicola Peltz reaparecen tras drama familiar: esto le dice él ante todos

Brooklyn, el hijo de Victoria y David Beckham, dio un nuevo golpe a su padre tras acusarlo a él y a su madre de manipulación y humillación e incluso, de intentar “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde mucho antes de su boda.

Este miércoles 4 de febrero, The Sun dio a conocer que Brooklyn modificó el tatuaje que hace años se hizo en honor a su padre.

De acuerdo con las fotografías publicadas por el diario británico, el hijo de Victoria Beckham cubrió la palabra “Dad” que se encontraba en su brazo derecho sobre su tatuaje de ancla. En su lugar se apreciarían tres formas anodinas.

Una fuente dijo al mismo medio que “Brooklyn se sometió a un tratamiento con láser”, ya que “él quería que desapareciera”.

Las imágenes difundidas por The Sun serían recientes y corresponderían a un paseo de Brooklyn Beckham y su esposa en Los Ángeles.

“Hay tanto dolor y sufrimiento en su cuerpo que no sería genuino mantener tal homenaje en su cuerpo”, sentenció la fuente.

