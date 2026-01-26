Victoria Beckham David y Victoria Beckham reaparecen al lado de sus hijos, y sus novias, tras acusaciones de Brooklyn La famosa pareja se dejó ver al lado de sus otros hijos, Romeo, Cruz y Harper, en medio de la polémica que los rodea por los señalamientos de su primogénito.



Video Victoria Beckham reaparece tras escándalo por supuesto baile “inapropiado” en boda de su hijo

David y Victoria Beckham reaparecieron públicamente a días de que su primogénito, Brooklyn, lanzara una serie de fuertes acusaciones en su contra.

La famosa pareja se dejó ver en París, Francia, donde actualmente se está llevando a cabo la Semana de la Moda Masculina.

David y Victoria Beckham apoyados por sus otros hijos

En esta importante aparición, en medio de la fuerte polémica que los rodea, Victoria y David Beckham no estuvieron solos.

La diseñadora y el exfutbolista contaron con la compañía de sus otros tres hijos, Romeo, Cruz y Harper, quienes también están distanciados de Brooklyn.

David y Victoria Beckham reaparecieron con sus hijos en medio del drama con Brooklyn. Imagen The Grosby Group

Mostrándose unidos, y en aparente oposición a lo que se les ha señalado, con el matrimonio también estaban sus actuales nueras: Kim Turnbull y Jackie Apostel.

Turnbull y Romeo comenzaron a salir en octubre de 2024, pero lo hicieron oficial hasta finales de ese mismo año.

Por su parte, Cruz y Jackie fueron vistos juntos por primera vez en junio de 2024. Confirmaron su romance en octubre.

Romeo y Cruz Beckham con sus novias, acompañando a sus papás en París. Imagen Getty Images

Aunque no se han pronunciado al respecto de lo dicho por su hermano mayor, el cantante y el deportista parecieron enviarle una indirecta.

Cruz publicó en su cuenta de TikTok un video en el que aparece con Apostel, Romeo y Kim. Para describirlo, anotó: “Imagina odiar y nosotros aquí simplemente así”.

En su comunicado, del 19 de enero, Brooklyn afirmó que sus papás “han estado tratando sin cesar de arruinar su relación” con Nicola Peltz, incluso desde antes de su boda.

“Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar lo mucho que nos hayamos esforzado por unirnos como una sola”, anotó.

“He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora”, añadió tajante.

David y Victoria Beckham estarían “consternados”

Según la revista OK!, una fuente les aseguró que David y Victoria Beckham supuestamente se encuentran “consternados” por lo que hizo Brooklyn.