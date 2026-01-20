David Beckham Hijo de Victoria y David Beckham cambia el apellido de sus padres por el de su esposa: esta es la razón Brooklyn Beckham adoptó el apellido de su esposa Nicola Peltz tras casarse con ella en abril de 2022. Él mismo reveló la razón meses después.



Brooklyn, hijo de Victoria y David Beckham, cambió el apellido de sus padres por el de su esposa, Nicola Peltz, desde su boda con ella en abril de 2022 en Palm Beach, Florida.

Este movimiento quedó expuesto en las redes sociales del joven fotógrafo, donde de inmediato adoptó el nombre ‘Brooklyn Peltz Beckham’.

¿Por qué cambió el apellido Beckham por el de su esposa?

Brooklyn fue cuestionado sobre el tema por E! News en 2022. En entrevista, el hijo de Victoria y David Beckhman aseveró que el cambio no tenía nada que ver con sus padres sino más bien a una decisión de pareja, ya que tanto él como Nicola deseaban crear un apellido “original” y “diferente” para su matrimonio.

“Simplemente pensamos que era algo diferente”, expresó en agosto de 2022.

“No es habitual que los hombres tomen los apellidos de sus esposas, así que hicimos algo original. ¿Por qué no? Pegan muy bien juntos”, sentenció.

Brooklyn adoptó el apellido de su esposa desde su boda con Nicola Peltz. Imagen Brooklyn Peltz / Instagram

La ruptura familiar de los Beckham

Aunque hace cuatro años el mismo Brooklyn Beckham explicó que el cambio de apellido era una decisión que había tomado en conjunto con su esposa Nicola tras casarse, desde hace meses se especula de que tras su enlace con la joven se habría producido un distanciamiento con sus padres, mismo que fue confirmado hasta 2026 por él mismo.

El 19 de enero, Brooklyn confirmó en sus redes sociales que desde su boda con Nicola se encuentra distanciado de sus padres, con quienes no desea reconciliarse.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, dijo.

Incluso, los acusó de manipulación, humillación y de hasta intentar “arruinar” su enlace.

“La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio”, subrayó.