¿De que murió Nicandro Díaz, productor de telenovelas como Mi camino es Amarte?: esto se sabe

El productor Nicandro Díaz murió a los 60 años, confirmaron en el programa Hoy este 18 de marzo.

Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

El productor de telenovelas de Las Estrellas Nicandro Díaz murió a los 60 años la mañana de este 18 de marzo, confirmaron en el programa Hoy.

De qué murió el productor Nicandro Díaz

Andrea Legarreta junto a los presentadores Galilea Montijo, Raúl Araiza y Paul Stanley confirmó la muerte del productor Nicandro Díaz.

“Nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido Nicandro Díaz. Lo lamentamos muchísimo, de verdad, un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia”, expresó Andrea Legarreta.

La noticia cimbró el medio del espectáculo luego de que famosos unieron fuerzas para pedir ayuda con donadores de sangre para el productor, sin que se diera detalles sobre las razones.

Más temprano, los primeros reportes dieron informes sobre un "accidente en una moto acuática" durante sus vacaciones en Cozumel, en el Caribe mexicano, según reportó el servicio de noticias N+.

Horas después, Yogui Rojas, corresponsal en Mérida del portal de noticias LatinUS, citó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo quienes habrían reportado el accidente.

De acuerdo con la reseña de ese medio, Nicandro Díaz murió "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur de esa isla" el domingo 17 de marzo alrededor de las 19:30 horas.

Según la información, los hechos sucedieron "en la costera sur, a un kilómetro (0.6 millas) del punto conocido como El Cedral".

"Se visualiza a una persona del sexo femenino, a su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda de color amarillo. Menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad", estipularon las autoridades, citadas por LatinUs.

Aunque versiones iniciales aseguraron que el productor había sido trasladado al hospital Costamed, el portal de noticias reportó que el creativo "fue internado en el hospital San Miguel en el que se pidieron donadores de sangre".

Israel Herrera, jefe de información de la cadena TV Azteca en Quintana Roo replicó en su cuenta de X el comunicado presuntamente emitido por el hospital Costamed en el que aclararon que Nicandro Díaz "nunca fue atendido en ninguno de nuestros hospitales".

El periodista informó también que "tras derrapar en la motocicleta de renta, paramédicos brindaron primeros auxilios al productor Nicandro Díaz quien resultó policontundido y fue trasladado en código amarillo a la Clínica San Miguel para su atención, donde horas más tarde murió".

Famosos dan último adiós a Nicandro Díaz

Tras la lamentable noticia, famosos como Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva, los protagonistas de ‘Golpe de suerte’, última producción que salió al aire en Las Estrellas de Nicandro Díaz, despidieron al productor aún consternados.

A través de publicaciones en redes sociales, Marjorie de Sousa, Michelle Renaud, Ana Martín, Marlene Favela, José Alberto 'El Güero' Castro, Julián Gil y más dieron el último adiós al productor y enviaron condolencias a su familia.

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
