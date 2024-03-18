Nicandro Díaz

¿Cuántos hijos tiene el productor Nicandro Díaz y quiénes son?

El productor de ‘Golpe de suerte’ y Mi Fortuna es Amarte falleció a los 60 años tras sufrir un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel, Quintana Roo.

Video Fallecimiento de Nicandro Díaz deja luto en las telenovelas: así hablaba sobre la muerte

El reconocido productor de telenovelas Nicandro Díaz falleció este lunes 18 de marzo a los 60 años "a causa de un accidente de motocicleta en la carretera costera sur" de Cozumel, Quintana Roo, según reportó el portal LatinUs. Horas antes, se había solicitado con "urgencia" donadores de sangre para el creativo.

¿Quiénes son los hijos de Nicandro Díaz?

Nicandro Díaz, conocido por exitosas telenovelas como 'Golpe de suerte' y Mi Fortuna es Amarte (que puedes ver en ViX), se caracterizaba por mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, en ocasiones compartía fotografías con sus hijos: Victoria, Nicandro Jr. y Sebastián.

En junio de 2020, en el marco de la celebración del Día del Padre en México, el productor de TelevisaUnivision compartió una fotografía donde además de presumir el regalo de sus tres hijos (una playera con la leyenda ‘Papazote’), los etiquetó y agradeció el detalle.

“Gracias hijos Victoria Díaz, Nicandro Díaz Jr y Sebastián”, señaló.

El productor era discreto al hablar de su vida familiar.
Imagen Nicandro Díaz / Instagram


Aunque es poco lo que se sabe sobre su hija Victoria, Nicandró Díaz de vez en cuando compartía fotografías con sus dos hijos varones: Nicandro Jr., de 22 años, y Sebastián, de 16 años, pero sobre Victoria (a quien algunos medios de comunicación han relacionado con su esposa) es muy poco lo que se sabe.

Él es Nicandro Díaz Jr.
Imagen Nicandro Díaz / Instragram


Nicandro Jr. nació el 12 de agosto de 2001, mientras que Sebastián llegó al mundo el 23 de julio de 2007. Al momento del accidente de su padre, Sebastián se encontraba de vacaciones en Hawái con un grupo de amigos.

Él es Sebastián Díaz
Imagen Nicandro Díaz / Instagram

¿Quién es la esposa de Nicandro Díaz?

La madre de los hijos de Nicandro Díaz, Cynthia Butrón, es ajena al mundo del espectáculo, por lo que son pocos los datos que se tienen sobre ella.

Video Protagonista de 'Gotita de Amor' rompe en llanto al recordar al productor Nicandro Díaz: "Me cambió la vida"
