Nicandro Díaz

Productor Nicandro Díaz es hospitalizado de emergencia: piden "urgente" donadores de sangre

Nicandro Díaz, productor de telenovelas como Golpe de Suerte y Destilando Amor, habría sufrido un accidente en Cozumel, Quintana Roo. Esto se sabe sobre su estado de salud.

Univision picture
Por:Univision
Video Andrea Legarreta y la familia de Hoy recuerdan el legado de Nicandro Díaz

Durante las primeras horas de este 18 de marzo, en la cuenta de Instagram del productor Nicandro Díaz apareció un llamado "urgente" en el que solicitaban donadores de sangre para él, alertando sobre su salud.

¿Qué le pasó al productor Nicandro Díaz?

PUBLICIDAD

El servicio de noticias N+ reveló que los primeros reportes apuntan a que el productor de telenovelas habría sufrido "un accidente en una moto acuática, en Cozumel", Quintana Roo.

Debido a esto, fue trasladado de emergencia al hospital Costamed en dicha ciudad: "¡Urgente! Amigos de Cozumel les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo AB negativo y O negativo en el Hospital Costamed Cozumel a nombre de Nicandro Díaz González. Agradecemos su pronta ayuda", se lee en el mensaje desde la cuenta del creativo.

La publicación fue replicado por famosos como Andrea Legarreta, Sherlyn, Michelle Renaud, Marjorie de Sousa y muchos más.

Más sobre Nicandro Díaz

Muere mamá de Nicandro Díaz a un año del fallecimiento del productor: aclaran supuesta desaparición
1 mins

Muere mamá de Nicandro Díaz a un año del fallecimiento del productor: aclaran supuesta desaparición

Univision Famosos
Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz
0:45

Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz

Univision Famosos
Novia de Nicandro Díaz reaparece y habla “muy triste y rota” tras muerte del productor
1 mins

Novia de Nicandro Díaz reaparece y habla “muy triste y rota” tras muerte del productor

Univision Famosos
Nicandro Díaz enfrentó dolorosa pérdida poco antes de su muerte
2 mins

Nicandro Díaz enfrentó dolorosa pérdida poco antes de su muerte

Univision Famosos
Gabriel Soto rompe en llanto por Nicandro Díaz: vería al productor el día que murió
2 mins

Gabriel Soto rompe en llanto por Nicandro Díaz: vería al productor el día que murió

Univision Famosos
Nicandro Díaz no sufrió un accidente en moto acuática: esto fue lo que ocurrió
2 mins

Nicandro Díaz no sufrió un accidente en moto acuática: esto fue lo que ocurrió

Univision Famosos
Entre lágrimas, Marjorie de Sousa no acepta la muerte de Nicandro Díaz: “Estoy enojada”
3 mins

Entre lágrimas, Marjorie de Sousa no acepta la muerte de Nicandro Díaz: “Estoy enojada”

Univision Famosos
Eiza González está “destruida” ante muerte de Nicandro Díaz: así lo homenajea la ahora actriz de Hollywood
2 mins

Eiza González está “destruida” ante muerte de Nicandro Díaz: así lo homenajea la ahora actriz de Hollywood

Univision Famosos
Nicandro Díaz: el legado de un titán de las telenovelas mexicanas
2 mins

Nicandro Díaz: el legado de un titán de las telenovelas mexicanas

Univision Famosos
Laura Flores revela sus últimos mensajes a Nicandro Díaz: “Me duele mucho el corazón”
2 mins

Laura Flores revela sus últimos mensajes a Nicandro Díaz: “Me duele mucho el corazón”

Univision Famosos

Mara Patricia Castañeda reveló en X que el productor debía ser trasladado a Cancún y posteriormente a la Ciudad de México para ser atendido ante sus lesiones, de las cuales no han revelado detalle alguno.

"Amigos queridos, esperando su apoyo para poder tener la sangre para nuestro querido Nicandro Díaz. Necesitan trasladarlo a un hospital en Cancún, para después, traerlo a CDMX. Gracias infinitas por su ayuda", indicó.

Así pidieron donadores de sangre para Nicandro Díaz
Así pidieron donadores de sangre para Nicandro Díaz
Imagen Instagram


En su perfil de Instagram, la periodista destacó que esperan que Díaz esté bien del accidente que sufrió.

"Gracias de antemano y pidiendo porque esté bien del incidente", indicó.

Marjorie de Sousa también actualizó el estado en el que se encuentra el productor de Mi Fortuna es Amarte, revelando que los donadores de sangre ahora se solicitan para un hospital de la Ciudad de México.

"Por favor, solicitamos donadores de sangre AB negativo u O negativo urgente por favor al hospital ABC de Santa Fe a nombre de N Díaz G. Ayúdenos, Dios los bendiga… Cambio de información, la sangre la necesitamos en CDMX, ya nuestro querido Nicandro será trasladado, gracias por compartir equipo", precisó la actriz.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del matutino 'Sale el sol', el estado de salud del creativo era "delicado" y el accidente habría sucedido mientras él tomaba unas "vacaciones" en el caribe mexicano.

Nicandro Díaz será trasladado a la Ciudad de México
Nicandro Díaz será trasladado a la Ciudad de México
Imagen Instagram Marjorie de Sousa

¿Quién es Nicandro Díaz y qué telenovelas ha producido?

Nicandro Díaz González, nacido el 7 de agosto de 1963 en Ciudad de Monterrey, es un reconocido productor de telenovelas mexicano.

Comenzó su carrera como asistente de producción en proyectos del afamado Valentín Pimstein, colaborando en telenovelas como 'Monte Calvario' y Rosa Salvaje. A lo largo de los años, escaló posiciones y se convirtió en productor ejecutivo de exitosas telenovelas dirigidas tanto a niños como al público general.

Dentro de las telenovelas más reconocidas de Nicandro Díaz están La Mexicana y El Güero, Hijas de la Luna', Hasta el fin del Mundo, Soy tu Dueña, entre otras.

Relacionados:
Nicandro DíazAccidentesSaludTelenovelasFamososCelebridadesNovelasViajesVacaciones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD