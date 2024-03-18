Productor Nicandro Díaz es hospitalizado de emergencia: piden "urgente" donadores de sangre

Video Andrea Legarreta y la familia de Hoy recuerdan el legado de Nicandro Díaz

Durante las primeras horas de este 18 de marzo, en la cuenta de Instagram del productor Nicandro Díaz apareció un llamado "urgente" en el que solicitaban donadores de sangre para él, alertando sobre su salud.

¿Qué le pasó al productor Nicandro Díaz?

El servicio de noticias N+ reveló que los primeros reportes apuntan a que el productor de telenovelas habría sufrido "un accidente en una moto acuática, en Cozumel", Quintana Roo.

Debido a esto, fue trasladado de emergencia al hospital Costamed en dicha ciudad: "¡Urgente! Amigos de Cozumel les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo AB negativo y O negativo en el Hospital Costamed Cozumel a nombre de Nicandro Díaz González. Agradecemos su pronta ayuda", se lee en el mensaje desde la cuenta del creativo.

La publicación fue replicado por famosos como Andrea Legarreta, Sherlyn, Michelle Renaud, Marjorie de Sousa y muchos más.

Mara Patricia Castañeda reveló en X que el productor debía ser trasladado a Cancún y posteriormente a la Ciudad de México para ser atendido ante sus lesiones, de las cuales no han revelado detalle alguno.

"Amigos queridos, esperando su apoyo para poder tener la sangre para nuestro querido Nicandro Díaz. Necesitan trasladarlo a un hospital en Cancún, para después, traerlo a CDMX. Gracias infinitas por su ayuda", indicó.

Así pidieron donadores de sangre para Nicandro Díaz Imagen Instagram



En su perfil de Instagram, la periodista destacó que esperan que Díaz esté bien del accidente que sufrió.

"Gracias de antemano y pidiendo porque esté bien del incidente", indicó.

Marjorie de Sousa también actualizó el estado en el que se encuentra el productor de Mi Fortuna es Amarte, revelando que los donadores de sangre ahora se solicitan para un hospital de la Ciudad de México.

"Por favor, solicitamos donadores de sangre AB negativo u O negativo urgente por favor al hospital ABC de Santa Fe a nombre de N Díaz G. Ayúdenos, Dios los bendiga… Cambio de información, la sangre la necesitamos en CDMX, ya nuestro querido Nicandro será trasladado, gracias por compartir equipo", precisó la actriz.

De acuerdo con información del matutino 'Sale el sol', el estado de salud del creativo era "delicado" y el accidente habría sucedido mientras él tomaba unas "vacaciones" en el caribe mexicano.

Nicandro Díaz será trasladado a la Ciudad de México Imagen Instagram Marjorie de Sousa

¿Quién es Nicandro Díaz y qué telenovelas ha producido?

Nicandro Díaz González, nacido el 7 de agosto de 1963 en Ciudad de Monterrey, es un reconocido productor de telenovelas mexicano.

Comenzó su carrera como asistente de producción en proyectos del afamado Valentín Pimstein, colaborando en telenovelas como 'Monte Calvario' y Rosa Salvaje. A lo largo de los años, escaló posiciones y se convirtió en productor ejecutivo de exitosas telenovelas dirigidas tanto a niños como al público general.