Yeison Jiménez

Muerte de Yeison Jiménez: esta es la fortuna que deja y la preocupación que tenía por una "estafa"

Yeison Jiménez murió dejando lo que se presume sería un cuantioso patrimonio que ascendería a varios millones de dólares, sin embargo, también habría fallecido con la preocupación de un embuste del que dijo ser víctima.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Esposa de Yeison Jiménez llega al lugar de la tragedia donde el cantante muere en avioneta

La inesperada muerte de Yeison Jiménez ha causado conmoción en el mundo de la música latina y en Colombia, donde ocurrió el deceso.

El cantante y 5 personas más perdieron la vida cuando la avioneta en la que viajaban hacia Medellín se estrelló y terminó en llamas este sábado 10 de enero.

Conforme transcurren las horas también salen a la luz detalles sobre la vida del artista de 34 años y uno de ellos tiene que ver con su patrimonio.

¿Cuánto dinero tenía Yeison Jiménez?

De acuerdo con un reporte del diario El Tiempo de este 11 de enero, que citó a "allegados al exitoso cantante", Yeison Jiménez "avanzaba con éxito" en "su carrera profesional y personal".

"Había logrado amasar y afianzar una importante fortuna, representada en propiedades en Estados Unidos, su hacienda en los Llanos, su criadero de caballos y su compañía YJ Company", destacó el medio a través de sus informantes.

Según los datos presentados, se tenían registros de "activos de entre 8.000 y 16.000 millones de pesos" colombianos, es decir entre 2.219 a 4.309 millones de dólares.

El diario Metro agregó que Yeison Jiménez " inició su trayectoria empresarial en 2016 con un bar y billares en el sur de Bogotá, desde donde comenzó a forjar lo que sería un diverso imperio de negocios asociados a su nombre".

Yeison Jiménez murió con una gran preocupación

En el reporte de El Tiempo sobre la supuesta fortuna del fallecido artista, también se menciona que los "allegados" destacaron que "la única preocupación que tenía" era supuestamente " un pleito por una estafa de la que había sido víctima".

El exfiscal Mario Iguarán confirmó a ese diario colombiano que Yeison Jiménez había contratado sus servicios para resolver el asunto.

Según lo dicho, el cantante buscaba "recuperar una megabodega y varios carros de alta gama".

"El propio Jiménez denunció a un grupo de personas a las que señalaba de haberse apropiado de una millonaria suma de dinero dentro de un negocio de venta de camionetas de alta gama", se alegó en el reconocido periódico.

" Al final, hubo tres condenas, una de estas contra un sujeto oriundo de Duitama (Boyacá), por concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documento público", informó el diario.

Yeison Jiménez vivía en pareja con Sonia Restrepo, con quien tenía 3 hijos: Camila, Thaliana y Santiago, a quienes se presume pasaría el patrimonio que dejó el cantautor.

Yeison JiménezMuertes de famososPapás famososaccidentes de famososAccidentes AéreosMúsica ColombianaDineroFamososCelebridades

