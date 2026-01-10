Yeison Jiménez Hijos de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: tuvieron tres y una de ellas fue adoptada por el cantante como suya Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo dejando a Sonia Restrepo con sus tres hijos. La mayor de ellas, fue criada por el cantante colombiano como suya.

Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo a los 34 años este sábado. Con su partida, deja a Sonia Restrepo y a sus tres hijos.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo tres hijos con su esposa, Sonia Restrepo: Camila, Thaliana y Santiago.

Camila es la mayor y la adoptó como suya. Cuando el cantante inició su relación con Sonia Restrepo, ella tenía 2 años: "Ella no tiene otro papá en la cabeza, de hecho ni lo conozco", contó en entrevista con La Kalle.

Thaliana, la segunda hija de Yeison, nació en marzo de 2018 y tiene 7 años.

“¡No sé qué decir! Tenerte en mis brazos escucharte y ver tus ojos solo me dejan algo claro en la vida: Dios existe, está más vivo que nunca. Jamás me ha soltado de su mano y hoy me sigue premiando. Hija, yo declaro que serás luz para la humanidad, que estás llena de bendición y de vida y que has venido al mundo a traerme eso que tanto me faltaba”, escribió el cantante en Instagram para anunciar su nacimiento, reporta Noticias Caracol.

Santiago es el más pequeño de sus hijos. El bebé nació en junio de 2024 y tiene apenas un año y siete meses.

"Hoy hace un mes llegaste a nuestras vidas! El bebé más hermoso que he visto, hijo te bendigo en el nombre de Dios por cada uno de tus días en esta tierra, le agradezco al universo por regalarme esta alegría y a mi esposa por el trabajo tan duro que le ha tocado! Eres perfecto SANTIAGO JIMÉNEZ RESTREPO, te amo", compartió junto a tiernas imágenes en Instagram.

Para Yeison Jiménez su esposa e hijos eran su prioridad: "Saben que cuando no estoy trabajando, yo soy de ellas", afirmó para la Revista Vea, reporta el diario El Tiempo.

Sin embargo, ser padre tuvo sus dificultades: "Ser papá es lo más lindo que me ha pasado pero también ha sido muy traumatizante porque no he podido vivir lo que pensé que iba a vivir... Aunque yo soy una persona que cuando yo estoy en la casa y tengo un día del mes o de los tres meses para mi familia es para ellos...

"H ago esa figura desde papá y me gusta, pero luego salgo y me voy otra vez a trabajar, esa es la realidad", confesó para el programa Lo Sé Todo en 2019.

Yeison Jiménez murió en accidente aéreo

El cantante falleció en un accidente aéreo en Colombia. Yeison Jiménez viajaba en la aeronave modelo Piper Navajo PA-31 con matrícula N325FA, que despegó del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde tenía programada una presentación por la noche.