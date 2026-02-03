Yeison Jiménez

Abogado de Yeison Jiménez revela la razón por la que no dejó testamento, ¿qué pasará con sus bienes?

El abogado del fallecido Yeison Jiménez explicó la causa por la que el cantante no dejó un testamento y reveló lo que sucederá con sus bienes materiales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Revelan qué ocurrió con la avioneta en que murió Yeison Jiménez: dan informe oficial

Yeison Jiménez está por cumplir un mes de haber perdió la vida tras sufrir un accidente aéreo y, en medio del luto, se revela que no dejó testamento y que estaba enfrentando un proceso legal tras haber sido víctima de un fraude millonario.

Yeison Jiménez no dejó testamento

PUBLICIDAD

Miguel Ángel Morales, abogado de Yeison Jiménez, confirmó que el fallecido cantante colombiano no dejó testamento.

Más sobre Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez fue incluido en el In Memoriam de los GRAMMY tras su trágica muerte?: esto ocurrió
2 mins

¿Yeison Jiménez fue incluido en el In Memoriam de los GRAMMY tras su trágica muerte?: esto ocurrió

Univision Famosos
¿Jenni Rivera presentía que moriría en avioneta como Yeison Jiménez? Esto se revela
0:57

¿Jenni Rivera presentía que moriría en avioneta como Yeison Jiménez? Esto se revela

Univision Famosos
Revelan qué ocurrió con la avioneta en que murió Yeison Jiménez: dan informe oficial
0:54

Revelan qué ocurrió con la avioneta en que murió Yeison Jiménez: dan informe oficial

Univision Famosos
Jessi Uribe reacciona a señalamientos por muerte de Yeison Jiménez: lo acusan de supuesta brujería
0:56

Jessi Uribe reacciona a señalamientos por muerte de Yeison Jiménez: lo acusan de supuesta brujería

Univision Famosos
Caso Yeison Jiménez: revelan principales líneas de investigación a dos semanas del accidente aéreo
2 mins

Caso Yeison Jiménez: revelan principales líneas de investigación a dos semanas del accidente aéreo

Univision Famosos
Luis Ángel ‘El Flaco’ reacciona a rumor de que supuesta amante de Yeison Jiménez estuvo en su homenaje
2 mins

Luis Ángel ‘El Flaco’ reacciona a rumor de que supuesta amante de Yeison Jiménez estuvo en su homenaje

Univision Famosos
Viuda de Yeison Jiménez carga las cenizas del cantante en su último homenaje: el emotivo video
0:33

Viuda de Yeison Jiménez carga las cenizas del cantante en su último homenaje: el emotivo video

Univision Famosos
Cantante Jessi Uribe rompe el silencio tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez
2 mins

Cantante Jessi Uribe rompe el silencio tras ser vinculado con la muerte de Yeison Jiménez

Univision Famosos
Artista que tildó de "circo" homenaje a Yeison Jiménez aparece en misa para el cantante y esto dice
1:17

Artista que tildó de "circo" homenaje a Yeison Jiménez aparece en misa para el cantante y esto dice

Univision Famosos
Luis Ángel 'El Flaco' le cumple a su amigo Yeison Jiménez deseo que no pudo lograr tras su muerte
1:02

Luis Ángel 'El Flaco' le cumple a su amigo Yeison Jiménez deseo que no pudo lograr tras su muerte

Univision Famosos

"A sus 34 años, no se imaginaba una muerte cercana", dijo en entrevista con el programa Ventaneando, transmitido el 2 de febrero. Sin embargo, Yeison contaba con una organización "empresarial y corporativa bastante robusta que lo acompañó los últimos años de vida", explicó.

Sin embargo, aclaró que el artista contaba con una organización empresarial sólida que le permitió consolidar negocios en distintos sectores como la música, bienes raíces, finanzas, entretenimiento e incluso agricultura.

Con el grupo de empresas que formó no solo logró consolidarse en el mundo de la música, también en ámbitos inmobiliarios, financieros, de agricultura y de entretenimiento, comentó el abogado.

Según explicó Miguel Ángel Morales, las leyes colombianas señalan que al no existir testamento, deberá iniciarse un proceso de sucesión, con lo cual se establecería que el 50 por ciento del patrimonio de Yeison correspondería a su cónyuge, Sonia Restrepo, y el otro 50 por ciento sería para los hijos del artista.

Yeison Jiménez fue víctima de fraude millonario

El abogado también informó que en 2021 el cantante fue víctima de un fraude millonario, proceso que sigue su curso para intentar recuperar el dinero en beneficio de los tres hijos que dejó.

Según explicó, los culpables fueron "condenadas por un juez de la República", se les impuso "penas bastante altas y actualmente se encuentran recluidas de su libertad".

Aunque el proceso penal terminó, la reparación del daño no ha sido completado y la próxima audiencia se llevará a cabo en marzo.

Relacionados:
Yeison JiménezTestamentoMuertes de famososColombiaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX