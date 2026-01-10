Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez: él planeaba casarse con Sonia Restrepo, madre de sus hijos Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo este 10 de enero. El cantante colombiano deja tres pequeños hijos y sus planes de boda truncados con su repentino fallecimiento.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular, murió a los 43 años este 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. Con su trágica partida deja una familia conformada por Sonia Restrepo y sus tres hijos.

Yeison Jiménez se iba a casar con Sonia Restrepo

El intérprete tenía planes de boda con Sonia Restrepo, quien fue su pareja durante más de 10 años, reporta El Tiempo.

Según el diario colombiano, Yeison y Sonia pensaban en casarse desde 2023, pero pospusieron la boda por la llegada de su hijo Santiago.

La pareja se conoció cuando él tenía 22 y ella 17, en una presentación del cantante en Manizales, cuando él todavía no era famoso. "Era un lugar pequeño y llegué a cantarle a una barra de gente de dinero. La vi sentada con amigas y empecé a molestarla", recordó en una entrevista con la Revista Vea, informa El Tiempo.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo tuvieron tres hijos

El cantante colombiano tuvo tres hijos con su pareja: Camila, Thaliana y Santiago. Sonia Restrepo ya tenía a Camila, pero fue adoptada por Yeison Jiménez como suya.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo tuvieron tres hijos. Imagen Yeison Jiménez/Instagram

"Yo la crié desde pequeñita, cuando yo conoci a mi esposa Sonía, tenía 17 años y Camila tenía 2 años , es mi hija... ella no tiene otro papá en la cabeza, de hecho ni lo conozco", contó en entrevista con La Kalle.

Yeison Jiménez también compartió que su prioridad siempre era su "familia, mis hijas y mi esposa. Saben que cuando no estoy trabajando, yo soy de ellas", afirmó para la Revista Vea.

Yeison Jiménez murió en accidente aéreo

El cantante viajaba en la aeronave modelo Piper Navajo PA-31 con matrícula N325FA, que despegó del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde tenía programada una presentación por la noche.