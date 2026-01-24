Yeison Jiménez

Caso Yeison Jiménez: revelan principales líneas de investigación a dos semanas del accidente aéreo

Las autoridades colombianas están enfocadas en tres componentes principales para esclarecer las causas del accidente aéreo donde murieron Yeison Jiménez y sus cinco acompañantes.

Video Viuda de Yeison Jiménez carga las cenizas del cantante en su último homenaje: el emotivo video

Las investigaciones para esclarecer el accidente aéreo donde Yeison Jiménez y cinco personas más perdieron la vida continúan.

Noticias Caracol informó que las autoridades están enfocados en tres líneas de investigación principales.

Las líneas de investigación en el accidente aéreo de Yeison Jiménez

De acuerdo con información del reportero Camilo Rojas de Noticias Caracol, la primera es el "componente operacional", en el cual evalúan las condiciones de la aeronave, su desempeño en la pista y factores meteorológicos que pudieron influir.

El "componente técnico y mantenimiento" es el segundo, aquí se analizan los manuales, "la trazabilidad de los mantenimientos recientes, las novedades técnicas reportadas y las certificaciones de aeronavegabilidad", explica el reportero.

Finalmente, la tercera línea de investigación es el "factor humano", donde se toma en cuenta "el entrenamiento, la experiencia, las licencias y las condiciones psicofísicas del piloto".

La aeronave de Yeison Jiménez no tenía caja negra

Una parte importante que ha retrasado la investigación es que la aeronave del cantante no contaba con una caja negra, por lo que no hay registros que puedan ayudar al caso.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil de Colombia, dio detalles al respecto el 13 de enero.

"Esta es una aeronave de fabricación registrada en 1982. Para esta aeronave lo que nosotros logramos identificar en los restos por ahora, no cuenta con grabadores de datos ni grabadores de voz", explicó en entrevista con Noticias Caracol el 13 de enero.

El coronel agregó que en la aviación privada y en este tipo de modelos pequeños, "no es obligatorio por normativa instalar cajas negras".

La avioneta en la que viajaba el cantante colombiano y sus acompañantes era una Piper PA‑31 Navajo, matrícula N325FA.

El 10 de enero Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Weisman Mora Jefferson Osorio y el piloto Fernando Torres despegaron de Boyacá rumbo a Antioquia, sin embargo, a los pocos minutos sucedió el accidente, sin dejar sobrevivientes.

