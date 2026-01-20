Luis Ángel 'El Flaco' Luis Ángel ‘El Flaco’ reacciona a rumor de que supuesta amante de Yeison Jiménez estuvo en su homenaje El cantante fue tajante al dar su opinión al respecto. Él mantenía una amistad con el difunto artista y recalcó que en sus pensamientos lleva a su esposa e hijos.



Luis Ángel ‘El Flaco’ reaccionó a la especulación de que la presunta “amante” de Yeison Jiménez habría estado presente en el homenaje póstumo que le hicieron hace unos días.

El cantante mexicano fue uno de los diversos artistas que estuvieron presentes en el evento realizado en la Movistar Arena de Bogotá, Colombia, e incluso se volvió viral el momento en el que se ‘quebró’ mientras le cantaba su éxito ‘Mi último deseo’.

Luis Ángel ‘El Flaco’ reacciona a rumor sobre supuesta “amante” de Yeison Jiménez

Durante su visita a la Ciudad de México, Luis Ángel ‘El Flaco’ fue cuestionado acerca de los señalamientos que surgieron en torno a los honores para Yeison Jiménez.

“¿Qué opinas de la controversia de que también, o sea, estaba la esposa, obviamente, llegó la otra? Que ella solita salió a decir: ‘Oigan, yo tengo estos mensajes’”, le preguntó una reportera.

El intérprete de ‘Perfecta’ respondió: “Eso sí no quisiera dar ninguna declaración. Se han dicho muchas cosas, verdades, mentiras, etcétera, no lo sé”.

“Yo me quedo con su esposa, con sus hijas, con el vato tan increíble que era Yeison Jiménez”, añadió, según declaraciones presentadas por ‘De primera mano’ este 19 de enero.

Después del trágico fallecimiento del colombiano, se reportó que aparentemente la modelo Camila Galviz estaría vinculada con él.

Medios como Infobae, Publimetro y El Heraldo de México se refirieron a ella como la “supuesta amante” del compositor.

Tras la polémica, la actriz emitió un comunicado en el que afirmó que las publicaciones que alegadamente evidenciaban un amorío entre ella y Jiménez “no son reales”.

Luis Ángel ‘El Flaco’ habla de las críticas de Giovanny Ayala

Otro de los temas controversiales que Luis Ángel ‘El Flaco’ abordó fueron las críticas de Giovanny Ayala, quien calificó como un “circo” el homenaje a Yeison Jiménez.

“No creo que valga mucho la pena el contestarle algo. Saben ustedes que no me gusta mucho la polémica ni mucho menos”, dijo.

El cantautor compartió el motivo por el que, hasta donde sabe, su colega en la música en realidad no estuvo presente en el evento.