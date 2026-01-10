Yeison Jiménez Avión de Yeison Jiménez "se incendió en vuelo": lo que se sabe sobre la muerte del cantante El reconocido cantante colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, es una de las 6 víctimas fallecidas de una avioneta privada que se estrelló este sábado en Boyacá, Colombia. Se empiezan a conocer detalles del siniestro que ha causado conmoción en ese país y en el mundo del entretenimiento.



Video Muere Yeison Jiménez en aparatoso accidente aéreo, ¿qué ocurrió?

Una avioneta privada chocó este sábado 10 de enero en el centro oriente de Colombia y sus seis ocupantes fallecieron, entre ellos el famoso cantante Yeison Jiménez, confirmaron las autoridades.

Lo que se sabe sobre las causas del accidente

La aeronave de matrícula N325FA se estrelló en el sector de Paipa y Diutama, en el departamento de Boyacá, informó Aeronáutica Civil en un comunicado. Se dirigía a Medellín.

Los seis ocupantes murieron, agregó el organismo, quien dijo que Yeison Jiménez, de 34 años, está entre las víctimas.

Gustavo Petro, presidente de ese país, compartió el comunicado en X y además adelantó detalles de la tragedia.

"Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", escribió el mandatario.

Este es el mensaje que emitió Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego de la tragedia. Imagen Gustavo Petro/X



Los otros que perdieron la vida son el piloto, capitán Hernando Torres, y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, quien tan solo minutos antes de la desgracia publicó en Instagram un video desde el interior de la aeronave.

En las imágenes que publicó en Instagram Weisman Mora antes de morir con los otros 5 tripulantes se observa a un hombre que podría haber sido el que iba al mando de la aeronave donde también murió el cantanre Yeison Jiménez. Imagen Weisman Mora/Instagram



La gobernación de Boyacá emitió un comunicado en el que declaró luto en el departamento.

Videos reproducidos por medios colombianos permiten ver a la avioneta al despegar mientras se escuchan gritos de que "se le acabó la pista".

En otras imágenes posteriores se ven restos de una aeronave en llamas. Las autoridades no proporcionaron mayor información de manera inmediata sobre las circunstancias del incidente.

La ministra de Transporte, Fernanda Rojas, señaló en la red social X que autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro.