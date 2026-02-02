Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez fue incluido en el In Memoriam de los GRAMMY tras su trágica muerte?: esto ocurrió

La Academia de la Grabación no se olvidó del artista colombiano, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Por:Dayana Alvino
Video Revelan qué ocurrió con la avioneta en que murió Yeison Jiménez: dan informe oficial

Han pasado casi dos meses desde que Yeison Jiménez murió, a sus 34 años, luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara e incendiara a minutos de haber despegado.

Después de su trágico deceso, el cantante ha recibido diversos homenajes, siendo el más reciente el que le realizaron en los Premios GRAMMY 2026.

¿Yeison Jiménez fue incluido en el In Memoriam de los GRAMMY 2026?

La noche de este 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia número 68 de los Premios GRAMMY, en la Crypto.como Arena de Los Ángeles.

Dentro del evento en vivo se realizó un tributo a aquellos artistas que fallecieron en el último año. Rebeca McEntire cantó ‘Trailblazer’ mientras aparecían las fotografías de los difuntos.

En ese segmento, la imagen de Yeison Jiménez no se mostró en las pantallas, de acuerdo con la transmisión oficial, reporta El Tiempo.

Sin embargo, el recordado cantautor sí aparece en el listado de las ‘Leyendas de la música que hemos perdido’, la cual se publicó en el sitio web de la Academia de la Grabación, que está detrás de la premiación.

“Yeison Jiménez es un cantante, compositor y letrista colombiano que ha influido en la música latina y regional mexicana”, escribieron para describirlo.

“Conocido por su sonido distintivo y su presencia en el escenario, se ha ganado al público en Colombia y a nivel internacional”, añaden.

“Jiménez ha hecho historia como artista de música popular al agotar las entradas en el Movistar Arena de Bogotá en tres ocasiones, atrayendo más de 40 mil fans en total”, concluyeron.

La institución no incluyó una fotografía del intérprete de ‘Aventurero’, quien no llegó a ser nominado en vida a dichos galardones.

¿Qué le sucedió a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez iba a bordo de su jet cuando esta se precipitó hacia el suelo, en territorio del departamento de Boyacá, en Colombia. Tanto él como sus acompañantes, personal de su equipo de trabajo, perecieron ahí.

En su más reciente informe, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes catalogó lo ocurrido como una “colisión contra el terreno después del despegue”.

“La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-2122005 estaba en condiciones aeronavegables y cumplía con todos los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”, indicaron.

Hasta el momento, no se ha concluido qué causó el fatal percance.

