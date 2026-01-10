Accidentes Aéreos

Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia: lo que se sabe

Yeison Jiménez volaba a rumbo a Medellín, donde la noche de este 10 de enero tenía una presentación. El cantante colombiano murió a los 34 años.

Univision
Video Esposa de Greg Biffle envió mensaje a su madre minutos antes del accidente aéreo: “Estamos en problemas”

Yeison Jiménez, conocido cantante colombiano de música popular, murió este 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá, Colombia.

De acuerdo con medios como El Tiempo, la aeronave modelo Piper Navajo PA-31 con matrícula N325FA, despegó del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde el artista tenía programada una presentación por la noche.

Minutos después del despegue, el avión perdió altura y se precipitó en un potrero cercano a la pista, en la vereda Romita, sector Marengo. Tras el impacto, la avioneta se incendió dejando seis víctimas mortales: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos Yeison Jiménez y miembros de su equipo musical.

El operativo

Ante la emergencia, la Policía Nacional, bomberos, Defensa Civil y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial acudieron al lugar.

La Aerocivil activó la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes para esclarecer las causas del hecho, reportó El Nacional.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, y en años recientes se consolidó como una de las voces más representativas de la música popular colombiana.

Su primer éxito llegó en 2013 con el sencillo “Te Deseo Lo Mejor”. A lo largo de su trayectoria, compuso más de 70 canciones y se convirtió en referente del género popular con temas como “Aventurero”, “Ni tengo ni necesito” y “Por qué la envidia”.

En 2024 se convirtió en el primer artista de música popular de Colombia en llenar el Estadio El Campín de Bogotá. Además, fue jurado en el programa ‘Yo Me Llamo’ y realizó giras internacionales en Estados Unidos, México y Europa.

Relacionados:
Accidentes AéreosYeison JiménezMuertes de famososMuertesColombiaMúsicaCelebridadesFamosos

